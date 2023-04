“Es una vergüenza acabar la liga con solo un penalti a favor”

Luisito estaba contrariado al final del partido. Reconoció que su equipo no estuvo bien en la primera parte, se quejó del arbitraje y felicitó al Fabril por el título. “En la primera mitad no estuvimos bien. Nos costó mucho con balón y tuvimos muchos errores en lo defensivo. En la segunda parte expusimos mucho. Estuvimos muy bien con balón y generamos muchas ocasiones de gol. Lo que no se puede, en un partido así, es pitar un penalti como el que nos pitaron. Todo el mundo me dice que no fue penalti”

El técnico también incidió en un curioso e inédito dato. “Que un equipo como el nuestro, con todo el caudal ofensivo que tiene, acabe la liga con un solo penalti a favor es una vergüenza. No voy a decir que no quedamos campeones por los árbitros. Lo primero que hago es felicitar al Fabril por quedar campeón. Me alegro por ellos que fueron justos vencedores y enhorabuena por su gran campaña. Nuestro mérito es el haber peleado con ellos hasta el último partido, pero me duele porque lo que quiero es justicia con mis futbolistas que se matan a entrenar. Si esto pasa en un play off te queda una cara de tonto increíble. Es lo único que recrimino”.



“Peleamos hasta el último minuto y estoy muy orgulloso de los futbolistas porque no se entregaron en ningún momento”. Luisito también elogió a la afición. “Venir desde Vilagarcía hasta aquí no es un viaje fácil. Estaré agradecido por el trato que le dan al equipo. Ahora no vale la pena lamentarse y toca preparar a conciencia la eliminatoria con la UD Ourense, que también hizo una gran campaña. No nos queda otra”.