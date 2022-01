El Viajes InterRías da un golpe de autoridad en Abegondo

Viajes InterRías 0-2 Deportivo B





El Viajes InterRías FF empezó el nuevo año de la mejor manera posible. El equipo de Luis Treviño venció ayer en Abegondo 0-2 al Deportivo B merced a los goles de Andrea y Nati es más líder. Y es que sus perseguidores se dejaron puntos esta jornada, ya que el Friol empató y el Sárdoma perdió. Se alarga a 10 puntos más golaverage la ventaja del InterRías sobre el filial herculino y son 7 puntos de ventaja los que tiene sobre el Sárdoma y Real Oviedo, que están empatados en la cuarta plaza.





El partido se jugó en el campo número 1 de Abegondo, circunstancia que los visitantes conocieron al llegar a la instalación, ya que por la semana el Deportivo lo había fijado para el campo número 5 y a puerta cerrada. Esto motivó que a contrarreloj la afición visitante pudiese desplazarse al partido, en el que los dos equipos presentaron bajas. En las locales no estuvo la central Paula Novo ni tampoco la arousana Marta Méndez. En las visitante, la portera Paula, Patri Díaz, Balo y Raquel se lo perdieron.





El Viajes InterRías FF planteó el partido para tener al Deportivo B alejado de su área, con presión alta y no dejando jugar al cerebro local, Marta Rico. El plan permitió al equipo de Luis Treviño tener el partido controlado en todo momento y poco a poco ir creciendo en sensaciones de juego para asestar el primer golpe al rival. No llegó a balón, el punto fuerte del líder, sino en una buena acción de la sala de máquinas, en la que ayer las jóvenes Laura Iglesias y Andrea Villadeamigo estuvieron a gran nivel. Fue esta última la

que anotó en una exhibición de poderío y llegada desde segunda línea.





El 0-1 reafirmó el plan del Viajes InterRías, que tuvo muy controladas a jugadoras importantes de las locales como Paula Monteagudo o Noela. Y es que tanto Cata como Mireia estuvieron muy concentradas en tareas defensivas, mientras que Isa dio mucha seguridad bajo palos.





El líder acabó por noquear a su rival al cuarto de hora de la segunda parte en una acción por banda de Lola, que recibió un pase de Machado, se internó y puso un buen centro que solo tuvo que empujar al fondo de la red Nati en su noveno tanto en la competición.





A partir de ahí espabiló el Deportivo B, sobre todo guíado por la ex del InterRías Tati, pero las visitantes no flaquearon. Estuvieron sólidas, conscientes de que no se les podía escapar esta oportunidad de dar un golpe sobre la mesa al campeonato justo cuando comienza la segunda vuelta.





Luis Treviño hizo debutar al último refuerzo, la delantera sevillana Alba Jiménez, que jugó los últimos cinco minutos y dejó muestras de su calidad y su potencial. La victoria vale más que 3 puntos porque deja ya muy lejos a un rival directo, aumenta la ventaja sobre el tercer clasificado y supone una inyección de moral justo antes de recibir al colista Villestro en un partido que a priori es una oportunidad de volver a sumar de tres.