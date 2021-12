El Viajes InterRías FF, campeón de invierno

El Viajes InterRías FF logró el domingo en Asturias un triunfo in extremis que le permitirá despedir el año 2021 en lo más alto de la clasificación de Primera Nacional. El equipo que entrena Luis Treviño se impuso 2-3 al Real Avilés Versalles con un tanto de la joven Andrea Villadeamigo prácticamente en la última acción del partido, en el minuto 93. Un gran gol para redondear un doblete y una remontada en la que también fue determinante el carácter ganador de la capitana Catarina Machado, autora del otro gol de las de Sanxenxo.



El Viajes InterRías FF alcanza la cifra de 29 puntos, pero todavía no ha cerrado la primera vuelta, ya que tiene un partido pendiente en León ante el Olímpico que jugará el domingo a partir de las 12 horas. Será una oportunidad de ampliar distancias con el tercer clasificado, que es el Sárdoma con 3 puntos menos que las salinienses. El Viajes InterRías FF ha sumado 29 puntos de 36 posibles hasta el momento, unos números excelentes que sin embargo no le permiten gozar de demasiado colchón en la carísima pugna por el ascenso. El nivel de la categoría es alto esta temporada, ya que salvo el Villestro, el resto de equipos tienen potencial y capacidad para sumar ante cualquier rival como se está demostrando cada semana.



Entre el segundo clasificado, que es el Friol, y el sexto, el Umia, solo hay 5 puntos de diferencia al término de la primera vuelta. Las de Barrantes sufrieron un severo correctivo el domingo en Abegondo, pero están metidas de lleno entre los elegidos de la categoría. Se presume una pelea muy reñida en la segunda vuelta, en la que ni siquiera se puede descartar para el ascenso al vigente campeón, un Victoria CF de A Coruña que es séptimo.