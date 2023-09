El Viajes InterRías FF se entrena en Gijón antes de medirse a la Real Sociedad B

El Viajes InterRías FF visita este sábado a las 15:30 horas en la ciudad deportiva de Zubieta al filial de la Real Sociedad en la cuarta jornada de liga de Segunda RFEF. El equipo de Cris Oreiro se presenta líder en San Sebastián tras ganar sus tres primeros encuentros. Su rival, que logró el ascenso el pasado curso, ganó al Atlético de Madrid B y perdió por la mínima ante el Real Madrid B y el Oviedo, que son equipos llamados a pelear por el ascenso.

El Viajes InterRías FF se entrena este viernes a la misma hora del partido en el campo asturiano del Berrón, en Gijón, ciudad en la que almorzó y descansó a mediodía antes de continuar su viaje hacia Donosti. La expedición sanxenxina viaja sin bajas, más allá de Laura Iglesias y Connie Cáliz. "Fixemos moita carga de adestramento mércores e xoves, pensando na viaxe e no adestramento do venres que é de activación", explica la entrenadora coruñesa del InterRías, que a la hora de analizar el rival destaca que mantienen el bloque de jugadoras con el que ascendieron, a excepción de una defensa que ha pasado al primer equipo. "Teñen outras dúas xogadores en dinámica do primeiro equipo, que xoga o domingo, polo que contamos con que xoguen contra nós. É un equipo que xa se coñece, pero non ten experiencia en Segunda RFEF e estanse adaptando".

El Viajes InterRías FF espera a un rival "ansioso por gañar", que salga a por el partido desde el inicio y a presionar alto. "Nos últimos dous partidos ante rivais fortes non foron arriba a apretar ata que ían perdendo, pode que esta vez nos apreten dende o inicio co seu 4-2-3-1 contando con que nós imos a intentar xogar". Oreiro hizo hincapié esta semana en "non ter perdas inncesarias", para tener posesiones de balón más largas y evitar las transiciones del rival. Quiere más control del juego y menos correcalles.

El Viajes InterRías FF se presenta en el campo sintético de Zubieta, que tiene cinco metros más de ancho y de largo que San Pedro, con la idea de hacer un buen partido y poder seguir avanzando en su camino a la permanencia. "Sabemos que son trinta xornadas e o noso obxectivo e salvarnos canto antes. Estamos tranquilas e equilibradas emocionalmente pese a bo comezo de liga", explica Cris Oreiro.

Umia vs Sárdoma

El Umia prosigue con su exigente inicio de liga en Tercera RFEF y este sábado recibe en A Bouza al Sárdoma a las 17:30 horas.Las viguesas, recién descendidas, son unas de las favoritas al ascenso y han ganado sus tres primeros partidos de liga al igual que Olímpico de León, Lóstrego, Avilés y Deportivo B. El equipo de Guillermo Martín viene de sumar su primer punto la pasada jornada ante el fiial del Oviedo. Las locales afrontan el partido sin bajas.