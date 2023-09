El Viajes InterRías FF se estrena mañana en la Copa de la Reina

El Viajes InterRías FF debuta mañana a las 17 horas en San Pedro en la Copa de la Reina. La primera eliminatoria le enfrenta a partido único al Alba Fundación (Albacete), equipo de Primera RFEF. Con la buena sensación que les dejó la victoria en liga el sábado ante el Pradejón riojano, las locales están muy ilusionadas con el torneo del K.O.



La Copa de la Reina consta de seis eliminatorias. En las dos primeras solo entran en liza equipos de Primera y Segunda RFEF. Los ocho conjuntos que logren superar estas dos rondas se medirán en la tercera a los clasificados entre el puestos noveno y decimosexto la pasada campaña en la máxima categoría del fútbol español.



El Viajes InterRías FF escribe por tanto mañana una nueva página en su corta historia. La entrenadora Cris Oreiro es ambiciosa y confía en dejar en la cuneta a un rival de superior categoría, al que además conoce muy bien porque la pasada campaña Oreiro fue la segunda entrenadora del Deportivo en Primera RFEF. “A diferencia que máis noto entre as dúas categorías é o ritmo, as xogadores teñen outro ritmo e nótase que en Primeira adestran máis e teñen máis ritmo de xogo”. Por eso es consciente de que apear a un rival de superior categoría será muy difícil. “Non deixa de ser David contra Goliat”. Oreiro espera a un Albacete con bastantes cambios en el once respecto al equipo que estrenó con derrota en liga ante el Cacereño. “Van a vir apretar”. En cuanto a su equipo, podría haber también variaciones. “No noso equipo non hai titulares e suplentes. As que xoguen en Copa é como si xogasen en liga porque dámoslle a mesma importancia. Queremos pasar de ronda e se non o conseguimos para nós é moi importante dar unha boa imaxe”.