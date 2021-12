El Viajes InterRías FF se reconcilia con el buen juego y golea al Spórting

El Viajes InterRías FF se reencontró con la victoria al superar ayer en San Pedro al filial del Spórting de Gijón y se afianza en posiciones de ascenso directo. Con goles de Gomes, Machado y Andrea el equipo de Vilalonga recorta distancias con el liderato, ya que empató el Friol en León, por lo que depende de sí mismo para acabar el año en lo más alto de la tabla.



El equipo de Luis Treviño tuvo en la conexión ofensiva lusa formada por Catarina Gomes y Catarina Machado la llave para abrir el cerrojo asturiano. El Viajes InterRías FF salió muy dominador, combinando bien en campo contrario y generando llegadas por banda con bastantes jugadoras en área en posiciones de remate. En el tercer córner a favor de las locales, cuando apenas se llevaban once minutos de partido, llegó el 1-0. Lanzó Machado al primer palo y apareció Gomes para rematar con suavidad con el interior del pie y cruzar el esférico lejos del alcance de la portera Cristina Carvajal.



El gol afianzó la buena puesta en escena del InterRías, que siguió encadenando secuencias de pases y atando en corto al tridente ofensivo visitante que formaron Inés Santamaría, Lucía Ocaña e Irene Canal, que se quedaban descolgadas en posiciones de ataque intentando sorprender a las locales.



El Spórting B consiguió nivelar el juego con el paso de los minutos, pero apenas inquietó a la portería de Paula salvo en dos acciones a balón parado. En la primera el remate de cabeza de Ocaña no cogió puerta y en la segunda Mireira estuvo providencial para taponar un remate con marchamo de gol. Cuando mejor estaban las visitantes el Viajes InterRías hizo el 2-0. Superada la media hora de juego en una acción que empezó Patri Díaz con un cambio de orientación sobre Raquel. La ciudarrealeña hizo una diagonal y devolvió el balón a banda izquierda, ya a la altura del área. Desde allí se sacó un gran centro con la zurda Gomes que cabeceó en área pequeña Machado de forma inapelable.



El 2-0 hizo mucho daño al filial, que quedó aturdido hasta el descanso y pudo encajar el tercero en dos opciones claras de las locales, con remates de Nati y de una Andrea que estuvo cerca de marcar un golazo por la escuadra.



En la segunda parte el Viajes InterRías FF fue superior desde el inicio. El árbitro no decretó un penalti muy claro sobre Carmen de Alba en el minuto 56. Cinco minutos después las locales sentenciaron con el 3-0 en un córner que remató libre de marca en el segundo palo Andrea tras una prolongación de Cata.



Una acción muy protestada por las visitantes, pero las imágenes de la retransmisión vía streaming del club local demuestran claramente que el fue legal y no existe posición de fuera de juego. De ahí al final siempre estuvo más cerca el 4-0 que el 3-1. El Viajes InterRías hizo un partido muy completo.



La única nota negativa fue el golpe en la zona de las costillas que recibió Laura Iglesias, que tuvo que dejar el campo dolorida y se trasladó al hospital al final del partido para hacer las pruebas pertinentes por precaución, ya que todo se quedó en un golpe.





VIAJES INTERRÍAS FF 3 - 0 SPÓRTING GIJÓN B VIAJES INTERRÍAS FF: Paula, Sofía (Carmen, min. 54), Cata, Mireia (Judith, min.73) , Gomes (Gomes, min. 73), Patri Díaz, Andrea, Laura Iglesias (Balo, min. 54), Raquel, Machado (Jacinta Morais, min. 85) y Nati.

SP. GIJÓN B: Cristina, Lucía, Ana, Ceci, Inés, Sara, Lucía Ocaña (Natalia, min. 62), Elena Garrido, Irene, Alba (Alba Blanco, min. 73) y Marina (Lucía, min. 63).

goles: 1-0 Gomes (min. 11); 2-0 Machado (min. 32); 3-0 Andrea (min. 61).

árbitro: Lois Carro, asistido por González Piñeiro y Paz Lago. Amarilla a Inés Santamaría y Sara Rodríguez.