Vilagarcía coronó a los campeones del Circuito Galego de Promoción

Con la disputa del Open McDonald´s en el Auditorio Municipal de Vilagarcía se puso fin a la XVI edición del Circuito Gallego Promoción de la Federación Galega de Xadrez. Fueron 15 pruebas por toda Galicia repartidas en 8 meses de competición y más de 10.000 partidas de ajedrez entre todos los eventos. La capital arousana acogió la gala de clausura del circuito, con un acto conducido por Andrea García y Julio Torrado en el que se entregaron los trofeos y regalos a los ganadores.

En la categoría promesas sub 8 el ganador fue Noé Diz (Ajedrez Padrón), mientras que Ariadna López (Escola Ames) se impuso en categoría femenina. Telmo Vicente (Xadrez Rianxo) acabó cuarto clasificado. En la categoría benjamín (sub 10) los campeones fueron Javier Lema (Ajedrez Padrón) y Zaira Campelo (Xadrez Oroso), mientras que en alevines (sub 12) ganaron Luis Barreiro (Escola Luguesa) y Noa López (Xadrez Marín). En infantiles (sub 14) resultó vencedor masculino Iago Fernández (Marquiño), seguido en el podio por los jugadores del CX Fontecarmoa Ricardo y César Oubiña, segundo y tercero del circuito respectivamente. En categoría femenina la campeona fue Irene Diz, también del club vilagarciano.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes Carlos Coira, concejal de Deportes; Juanmi Doval, director deportivo de la Fundación; Anxo Vilas, coordinador del Circuito Galego de Promoción; Beatriz Castellanos, supervisora McDonalds Rías Baixas: Patricia Cambeiro, encargada Restaurante McDonalds Vilagarcía; y Myrian Gómez, vicepresidenta del CX Fontecarmoa.