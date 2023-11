Villalonga y Céltiga dirimen el liderato ante rivales de diferente dificultad

El derbi de Baltar entre el Portonovo (5º con 20 puntos) y el CJ Cambados (9º con 15 puntos) es uno de los platos fuertes del menú de este domingo en Preferente Sur (16:30 horas). Los locales están enrachados tras sus tres últimas victorias. El técnico David Eirín tiene las bajas de Santi y Piñeiro. Además Dieguito es duda. "El Cambados es un rival mejorado con respecto al año pasado", sostiene el pontevedrés. "Mantiene prácticamente el mismo bloque y se reforzó con jugadores determinantes en la categoría. Espero un partido igualado y competido en el cual el equipo que domine las áreas tendrá más opciones de llevarse los 3 puntos".

En los visitantes, Pénjamo tiene las bajas de Ramón, Cabrera, Paco y Jacobo. "Es un equipo que busca asociar para llegar con el balón controlado a zonas avanzadas, donde tiene jugadores con mucha calidad, muy móviles y con capacidad para asociar", explica el técnico visitante, que apunta como clave "tenerlos controlados en zonas altas".

Areas vs Villalonga

El líder Villalonga (24 puntos) visita al Cultural Areas (6º con 20 puntos) en el otro partidazo de la jornada, también a las 16:30 horas. Luciano González tiene la baja de Cavani por sanción, mientras que recupera a Eloy. "El Areas tiene una plantilla muy amplia y buenos jugadores. De hecho hacen bastantes rotaciones", advierte el técnico celeste. "Está arriba y fueron capaces de ganar cuatro partidos seguidos". Luciano dice que "tendremos que estar pendientes de Javi Vila y Omar", aunque como siempre, insiste en que "lo importante es que nosotros sigamos en la misma dinámica, creando ocasiones". A la vez que dice que los jugadores están muchas ganas de resarcirse del empate ante el Ribadumia y ambicionan una victoria "para acercanos al objetivo de conseguir la permanencia cuanto antes".

El Villalonga defiende su liderato en el difícil campo del Areas / Gonzalo Salgado

Céltiga vs Allariz

El Céltiga (2º con 23 puntos) recibe a las 16:15 horas en el Salvador Otero al Allariz (16º con 6 puntos). Un partido que parece propicio para sumar la octava victoria en liga, ya que el recién ascendido solo ha ganado un partido y es el equipo que menos goles ha marcado (8 en 11 jornadas). Si bien los locales afrontan la cita con bastantes problemas. "Ha sido nuestra peor semana en cuanto a contratiempos", explica Luis Carro. Arrastran problemas físicos Nucho, Javi Vidal, Migui Sayar y Davila. Los dos últimos están descartados. Sayar tiene un percance muscular y lo de Davila es más grave y apunta al menisco. "No es fácil jugar con la exigencia de tener que ganar", insiste Luis Carro. "El rival llega necesitado. Lo pude ver y las sensaciones que me dejó no son tan malas como refleja la clasificación". Contrarrestar el juego directo del Allariz y mantener el nivel y el control del juego es clave para Luis Carro.

Ribadumia vs Porriño

Por último, el Ribadumia (10º con 14 puntos) recibe en A Senra a las 17 horas al Porriño (12ª con 13 puntos). Dos equipos que están en dinámica irregular y ansían una victoria. Nando y Mateo Presas son bajas en los locales. "Esta semana pudimos entrenar 21 jugadores y eso se nota mucho porque sube la competitividad y es bueno para el equipo", explica Baptiste. "El Porriño es el equipo que más me descoloca. Juega bien al fútbol y está en una mala racha ahora", dice el técnico aurinegro, que destaca a David Areal en el rival. "A nivel defensivo tuvimos buenas sensaciones con el Villalonga, tenemos que seguir así porque no me fío nada del Porriño porque es un muy buen equipo".