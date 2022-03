El Villalonga certifica su billete a la fase de ascenso

El Villalonga no falló en casa (3-0) y certifica su clasificación entre los cinco primeros a falta de una jornada de la primera fase. Mientras que el CJ Cambados, se lo jugará en la última jornada ante el Portonovo, aunque no depende de sí mismo.



El objetivo del Villalonga era dejar los tres puntos en San Pedro y afianzarse en la segunda plaza ya que el Pontevedra venía pisando fuerte a solo dos puntos de distancia. De hecho, todo lo que no fuese ganar provocaría que el conjunto de San Pedro no dependiese de sí mismo en la última jornada de la primera fase. El choque comenzó bien para los de Ricardo Fernández que, superado el ecuador de la primera mitad, tomaban ventaja en el marcador gracias a un gran gol de falta directa de Eloy Fariña.



Con el 1-0 se llegó al tiempo de descanso y, aunque el Cambados lo intentaba (no le quedaba otra), el Villalonga era el equipo que gozaba de las mejores ocasiones. De hecho, antes de anotar los tantos que sentenciarían el partido, la escuadra local desperdiciaría una inmejorable opción con un gol anulado a Álex Fernández e incluso Carlos se permitiría fallar una pena máxima ante Adrián.



A falta de un cuarto de hora para el final, un intento de remate del Villalonga (Cavani) fue desviado por Deko, defensa del Cambados, interfiriendo en la trayectoria del golpeo pero sin evitar que acabase en el fondo de las mallas de su compañero Adrián.



Con 2-0 y el partido muy cuesta arriba, el Cambados se lanzó al ataque para tratar de hacer la heroica pero no fue capaz. De hecho, solo cinco minutos después del 2-0, llegaría el definitivo 3-0 en una acción a balón parado, concretamente una falta lateral bien rematada por Javichu.



Con el choque resultado, el Villalonga se relajó y el Cambados disfrutó de sus mejores opciones pero ya era tarde y ni siquiera fue capaz de recortar distancias ante un equipo que se mantiene segundo.





VILLALONGA 3- 0 CAMBADOS villalonga: Rodri Iglesias; Carlos Gómez, Charles, Eloy Fariña (Manu Vázquez, min.88), Lede, Héctor (Alexandre Abal, min.65), Marcos Blanco, Gabri, Manu Santos, Javichu, Michael.



cambados: Adrián; Batallón, Deko, Pablo Baulde (Félix, min.45), Ramón (Ricardo, min.65), David (Rodri, min.77), Róber, Tavares, Diego Hernández (Gonzalo, min.58), Paco (Miguel, min.79), Puyi.



goles: 1-0, min.24: Eloy Fariña. 2-0, min.75: Deko, en propia puerta. 3-0, min.80: Javichu.



árbitro: Pérez Rellán (A Coruña). Amonestó a Michael, Gabri, del Villalonga; y a Deko, Puyi, del Cambados.