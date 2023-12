El Villalonga expone su liderato en el dificil campo de un Valladares al alza

El líder Villalonga (30 puntos) visita esta tarde al Valladares (3º con 25 puntos) a las 16:30 horas en el campo de A Gándara. Se enfrentan dos equipos que llevan nueve jornadas sin perder y solo han cosechado una derrota en toda la liga. El Villalonga tratará de dar un golpe e autoridad al campeonato. Luciano González tiene la baja de Nico, lesionado de larga duración, y de César. “El rival es muy competitivo, está arriba y tiene un partido aplazado. Tiene muy buenos jugadores, pero tenemos que ir allí con la mentalidad de que podemos competir en cualquier campo”, dice Luciano.



El Portonovo (2º con 26 puntos) ambiciona su sexta victoria consecutiva y recibe en Baltar a las 16:30 horas al colista Alertanavia (6 puntos). Los vigueses solo llevan una victoria. Fuera de casa solo sumaron 2 puntos de 18 posibles. El Portonovo no quiere que la final de la Supercopa del miércoles en Balaídos le distraiga esta tarde en un partido en el que puede seguir allando el camino a la permanencia. “El equipo llega con muchas ganas de seguir en la misma dinámica y sabiendo que no será un partido nada fácil. Tenemos que estar al 100%”, advierte David Eirín, que solo tiene la baja de Piñeiro. “El Alertanavia es un equipo que compite, que es capaz de hacer tramos muy buenos en partidos y quizá lo que le está faltando es alargarlo a los 90 minutos”.



El Céltiga (4º con 24 puntos) recibe en horario matinal al Velle (15º con 12 puntos) a partir de las 12 horas. Los ourensanos cortaron una mala racha de tres derrotas seguidas la semana pasada al ganar al Arnoia. El equipo de Luis Carro quiere recuperar la fiabilidad en el Salvador Otero. Luis Carro tiene las bajas de Pillado y Davila, lesionados de larga duración, Pedro y Javi Domingo. Además, Nico, Javi Vidal, Bugallo y Nucho son dudas. “Tenemos muchas dificultades pero no buscamos excusas. Queremos dar continuidad a las buenas sensaciones que ofrecimos en Barco y ganar”, dice el técnico. “Necesitamos volver a hacernos fuertes en casa”. En cuanto al Velle, Carro apunta que “todo el mundo infravalora por ser un recién ascendido pero es un rival que tiene capacidad para mucho más de lo que demuestran sus resultados y hacen muchas cosas bien. Está muy bien trabajado”.



El Ribadumia (8º con 18 puntos) visita al Atios (9º con 17 puntos) en el campo de O Carballo a partir de las 16:30 horas. Los locales, que hicieron un equipo para ascender, no acaban de tomarle el pulso a la liga y llevan dos derrotas seguidas fruto de las sensibles bajas que están teniendo. Baptiste tiene seis bajas: Eloy, Pei (sancións), Miguel, Martín, Iago Portas y Pazos (lesión). El técnico no tiene centrales y tendrá que adaptar a centrocampistas a esa posición. “Hay que buscar soluciones. Yo confío y tengo fe porque estamos en una dinámica de no perder y siempre competimos en cualquier campo”. Delante estará un Atios “que no está en su mejor momento y también tienen bajas”, por lo que pese a las circunstancias el Ribadumia es optimista de cara al difícil partido.



El CJ Cambados (11º con 16 puntos) recibe al Juvenil de Ponteareas (6º con 21 puntos) a las 16:30 horas en Burgáns. Los visitantes, que fueron líderes, están en caída en las últimas semanas y contabilizan dos derrotas seguidas y cuatro jornadas sin perder.