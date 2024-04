El Villalonga inicia la cuenta atrás para ser campeón con un empate

Atios: Rulo; Iago Pérez, Mario Nandín, Sombri, Manuel Vilán (Michael, min. 76), Pablo Mota, Jova (Kiko, min.76), Portas (Carrera,min.60), Aitor Rodríguez, Edu Otero.

Villalonga: Rodri; Juan Barbeito, Nico, Álex Rey, Héctor (Tomás Abelleira, min.76), Marcos Blanco, Jesús Barbeito, Moncho Fontán (Eloy, min. 54), Álex Dieguez, Raúl Diz (Cavani, min. 54), César Fontán.

goles: 1-0 Marcos Blanco (p. , min. 40), 1-1 Edu Otero (min. 89).

árbitro: Rodriguez García. Amonestó a Héctor, Portas, Edu Otero y Mario Rodríguez por los locales.