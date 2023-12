El Villalonga va muy en serio

El Villalonga busca en el mercado de fichajes un delantero y un defensa para ampliar su plantilla y pelear decididamente por el ascenso. A falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta en Preferente Sur, en la que los celestes recibirán al Moaña en San Pedro el domingo día 7, el Villalonga es líder destacado con 39 puntos de 48 posibles, aventajando en 10 al tercer clasificado, que es el Valladares.



El equipo que entrena Luciano González sólo ha perdido un único partido en lo que va de temporada y lleva cinco victorias seguidas. Es el mejor ataque de la liga (36 goles a favor) y la mejor defensa (sólo 12 en contra), pero no se conforma y está trabajando para intentar aprovechar la oportunidad que se ha generado esta temporada.



Hace unos días la directiva que preside Marcelo Muñiz realizó una asamblea informativa con los socios, algo que es habitual durante la temporada en el club, para dar traslado de la situación económica y deportiva. Más allá del habitual ejercicio de transparencia, Muñiz pudo pulsar la opinión de la masa social en la reunión. “Queremos reforzar ao equipo pero é dificil”, reconoce el mandatario, que cumple su sexta temporada al frente del Villalonga. “Por unha parte é complicado atopar eses xogadores e por outra parte está o aspecto económico”, explica Muñiz.



El propio entrenador Luciano González es el que está rastreando el mercado, desde Tercera RFEF a Primera Autonómica, en busca de jugadores. “A situación non é doada", explica el presidente. "Eu non vou a esconder que me gustaría ascender e así o dixen na asemblea. Pola miña parte vou traballar o máximo posible para pelexar por ascender, pero tamén hai que ver que somos un clube dunha parroquia de tres mil habitantes e bastante estamos a facer”.



Muñiz destaca el compromiso y la ayuda de prácticamente todas las empresas y los vecinos con el club, aunque también suspira porque aparezca “algún patrocinador que bote unha man”. Ascender a Tercera RFEF se traduciría en recibir una importante cuantía en forma de ayudas económicas federativas que, para un club como el Villalonga, supondría bastante más de un tercio de su presupuesto actual, que está en los 150.000 euros. “Nós estamos convencidos que co plantel actual, con dous ou tres fichaxes, poderiamos competir tranquilamente na Terceira”.



Hoy jueves la plantilla regresa al trabajo para preparar el partido de la próxima semana, con el que redondear una primera vuelta excepcional. El Villalonga lleva 8 y 10 puntos más de los que contabilizan a estas alturas de la pasada temporada Barbadás y Pontevedra B, que al final de liga ascendieron. “O equipo está para pelexar por todo, tal e como está traballando”, dice el presidente. “A ver se podemos reforzalo”, insiste, a la vez que pone en valor como el Villalonga está tirando de la cantera cada vez que es posible. Ya han sido titulares en lo que va de liga el portero Aarón Lores y el centrocampista juvenil Oubiña. También saben lo que es jugar este año con el primer equipo otros juveniles como Mateo Pérez y Álex Picallo. De no llegar esos dos fichajes, el presidente está convencido de que la cantera seguirá aportando y ayudando al primer equipo.