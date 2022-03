Villalonga, Portonovo y Umia, a disfrutar “sin renunciar a nada”

El domingo comienza la fase de ascenso a Tercera RFEF para Villalonga, Portonovo y Umia, que en las próximas semanas jugarán diez partidos ante UD Ourense, Barbadás, Verín, Cultural Areas y Pontellas que dictamirán dos ascensos directos y la tercera plaza que da derecho a jugar la final gallega contra el tercero del grupo norte para acceder a la Copa del Rey. Sobre el papel, los dos campeones de la primera fase, Gran Peña Celta C y UD Ourense, parten como los grandes favoritos al ascenso, pero los tres equipos de O Salnés no renuncian a nada.



El Villalonga llega a esta fase recuperado del bache del resultados que sufrió a principios de febrero, cuando encadenó cuatro derrotas seguidas por culpa de la plaga de lesiones en defensa. El equipo de Ricardo Fernández, que se enfrenta el domingo a las 17 horas en el José Arjiz al Verín, ha recuperado sus mejores sensaciones. Ganó sus últimos cuatro partidos encajando un único gol, por lo que aseguró la segunda plaza que le permite empezar con una bonificación de 4 puntos esta segunda fase.



De todas formas su enfermería no se vacía, ya que Álex Barbeito, Jony, Javichu y Nico están renqueantes, ya al margen de la baja definitiva esta temporada de Bisti. La Federación abrió un plazo de diez días para realizar fichajes de cara a esta segunda fase. El técnico del Villalonga, Ricardo Fernández, reconoce que “estamos mirando opciones” para reforzar el equipo, aunque “está complicado”.



Ricardo es consciente de que “hay dos máximos favoritos por presupuesto y plantilla” al ascenso en el grupo. “Nosotros queríamos estar aquí, sobre todo para no meternos en el follón de la fase de permanencia. Vamos a pelearlo hasta donde podamos, con plena confianza. Hay que disfrutar de esta fase con humildad, pero no vamos a renunciar a nada y tenemos que ser ambiciosos. No tenemos presión”. Ricardo Fernández ve al Umia y al Portonovo “con las mismas opciones que tenemos todos. El Portonovo ya todos sabemos la plantilla que tiene, igual que el Umia, que está aquí por méritos propios, nadie les regaló nada”.



Los de Baltar llegan con la flecha hacia arriba. En la segunda vuelta de la primera fase, coincidiendo con el fichaje de Dani Abalo, fueron el segundo mejor equipo de su grupo con 23 puntos en 11 partidos, solo 3 menos que el Gran Peña. Aunque parten con una bonificación de solo 2 puntos, a 4 de vigueses y UD Ourense, su ambición es máxima. “El objetivo es intentarlo, sin meternos presión”, dice el técnico José Vecoña. “Vamos a ver como llegamos de bajas”, comenta con cierta preocupación. “Llegamos en un muy buen momento, pero toda la segunda vuelta ha generado un gran desgaste, gestionando todos los partidos como finales, por lo que hay desgaste físico y estrés”. Los arlequinados visitan en Os Carrís el domingo al Barbadás (17.30 horas), y lo harán con las bajas por lesión de Juanito y Fran, además de Eloy por sanción. “Es cierto que hay dos grandes favoritos, pero tienen que demostrarlo. La UD Ourense tiene experiencia, pero el Gran peña es un grupo joven y habrá que ver como gestiona la presión”, dice Vecoña.



En el caso del Umia, jugar esta fase ya es un premio. Por primera vez en la historia los de Barrantes se encuentran en esta situación de privilegio. Lo más importantes es que ya han cumplido el objetivo de la permanencia cuando aún restan meses de liga. El técnico Sergio Martín así lo explica: “Hay que disfrutar lo máximo posible, tratar de competir sabiendo que nuestro objetivo ya está cumplido y que no somos candidatos al ascenso en ningún momento”. Lo cual no está reñido con el nivel que espera Martín de su equipo. “Los jugadores deben demostrarse a sí mismos que pueden competir con esos rivales, no podemos dejarnos llevar”.



El Umia, que arranca con un único punto, jugará el domingo en O Couto (17.30 horas) ante la UD Ourense, “el gran favorito” al ascenso para Martín. “Nosotros vamos con la idea de rascar el máximo número de puntos posibles para ver si los equipos de aquí, como Portonovo o Villalonga, pueden verse beneficiados para ascender”.