El Villalonga recibe al Barco y el Cambados se mide al Valladares en los partidos estelares de la jornada

El lider Villalonga (54 puntos) recibe a las 17 horas al Barco (14º con 25 puntos) en uno de los grandes partidos de la jornada en Preferente Sur. Nico es la única baja en los locales. “Venimos de una buena racha y el grupo quiere seguir manteniéndola”, dice Luciano González, consciente de que el partido será “complicado” porque la clasificación no refleja el potencial del Barco. “Tienen jugadores de categoría superior. No arrancaron bien y pueden pasar este tipo de cosas, pero son un muy buen equipo con jugadores que no vamos a descubrir ahora como Rubén García, Carlos o Javi Pazos, y se reforzaron con Gonzalo del Pontevedra B”.



Luciano pide a los suyos “ser fieles a nuestro estilo de juego”, que les ha llevado a dominar con puño de hierro la categoría. Por lo que se espera un partido abierto y vistoso entre dos equipos que tratan bien el balón. “Va a ser muy difícil este partido”, reconoce el técnico celeste.

Poco que perder

En el otro gran partido de la jornada, el Cambados (6º con 34 puntos) visita en Vigo al Valladares (5º con 38 puntos) a las 18 horas en un duelo entre rivales directos a pelear por el ascenso en estos momentos. Con un partido pendiente contra el Atios, que aún no tiene fecha, el equipo de Pénjamo se presenta en Vigo dispuesto a plantar cara a un Valladares que viene de ganar en Portonovo y está a 3 puntos de la tercera plaza. Los amarillos tienen mucho que ganar y poco que perder en esta cita tan atractiva.

Los visitantes tienen la baja de Paco. "Nos enfrentamos a un equipo que intenta darle mucho ritmo y velocidad a sus ataques, ya que tiene jugadores muy rápidos y con mucho desborde en todas las posiciones de ataque", advierte Pénjamo. "Será importante ganar esos duelos y mantener un nivel alto de intensidad y concentración, ya que debido a las características del campo se producen muchas situaciones de área donde tenemos que intentar imponernos para sacar algo positivo".