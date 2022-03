Villalonga y Umia dan un paso de gigante para jugar por ascender

Umia y Villalonga dieron un paso muy importante en sus aspiraciones de jugar por el ascenso a Tercera al ganar entre semana sus partidos aplazados ante el CJ Cambados y Moaña respectivamente. En A Bouza el equipo de Sergio Martín se impuso por 2-0 con goles de Migui Sayar y Álex Guillán, por lo que se sitúa tercero con 33 puntos cuando la competición ya se ha puesto al día y solo restan las dos últimas jornadas. El Villalonga se dio un homenaje en San Pedro ante el colista Moaña, al que endosó un abultado 7-0. Los goles celestes fueron obra de Marcos Blanco, que hizo un hat-trick, Héctor de penalti, Charles, Javichu y Álex Abal. En los locales debutó el canterano Manu Vázquez. Este triunfo permite al Villalonga regresar al segundo puesto, con 34 puntos.



Además, tanto Umia como celestes se vieron favorecidos por la victoria del Ribadumia en Vigo ante el Valladares 0-2 con goles de Cheri y Gus en la segunda parte.



Como cabía esperar, las cuatro plazas restantes para acompañar al Gran Peña Celta C en la fase de ascenso no se decidirán hasta la última jornada. Incluso el Ribadumia tiene opciones de colarse, aunque son remotas y no depende de sí mismo. En estos momentos el Villalonga es segundo con 34 puntos, el Umia es tercero con 33, el Pontevedra B es cuarto con 32, el Valladares es quinto con 31, el CJ Cambados es sexto con 30, el Portonovo es séptimo con 29 y el Ribadumia es octavo con 28. En las dos últimas jornadas habrá enfrentamientos directos, empezando por este domingo con los duelos Villalonga-CJ Cambados y Pontevedra B-Umia. Mientras que para la última jornada esperan unos apasionantes CJ Cambados-Portonovo y Umia-Villalonga. Todo está muy abierto, pero tanto Vilallonga como Umia dieron un paso muy importante. El domingo el filial granate recibirá al Umia a las 12 horas, por lo que por la tarde los otros implicados jugarán con la ventaja de conocer ese resultado.









UMIA CF 2 - 0 CJ CAMBADOS Uumia CF: Nucho, Joseph, Emilio, Jonás (Álex Guillán, min. 82), Guille, Migui Sayar (Diego Piñeiro, min. 87), Anxo, Oski, Nico, Iago Barreiro (Dani Bugallo, min. 73) y Diego (Jonatan Romero, min. 79).

CJ Cambados: Eloy, Batallón, Fran, Pablo Baúlde, Zalo (Dieguito, min. 76), Ramón (David Rial, min. 75), Róber, Santaló, Jorge Miser (Diego González, min. 59), Paco y Puyi.

goles: 1-0 Migui Sayar (min. 43); 2-0 Álex Guillán (min. 84).

árbitro: Castro Fernández, asistido por Novoa Dacal y Vázquez Álvarez. Mostró amarilla a Anxo por los locales y a Paco y Santaló por los visitantes.