Xoel Otero y Lucía Sánchez, medallas a pares en Ourense

La cantera del Atletismo Mazí cosechó excelentes resultados este fin de semana en el Campeonato Gallego Sub 18 y en el Campeonato Gallego Sub 20 celebrados en Ourense, de donde regresó con cinco medallas. En el Autonómico júnior el isleño Xoel Otero se hizo con la medalla de oro en la prueba de triple salto y consiguió el bronce en los 60 metros lisos. Mientras que Lucía Sánchez también se colgó dos medallas, ambas de bronce, en las pruebas de 60 metros lisos y de 400 metros. La vilagarciana lo hizo mejorando marca personal tanto en la semifinal como en la final. “No tiene nada regalado, está trabajando muy duro”, apuntan desde el club sobre una atleta que lleva desde niña en el Mazí. Cerca de la medalla se quedó Darío Núñez en los 400 metros, al ser cuarto. Una posición meritoria, ya que es su primer año en la categoría sub 18. Participó también en lanzamiento de peso con, lanzando hasta 8,64 metros, su mejor marca personal que le dio el décimo puesto.



El domingo fue el turno de los Sub 20 y de nuevo el club cosechó grandes resultados a destacar. Sobre todo el de Maruxa Gemperle, bronce en triple salto con 9,37 metros, su mejor marca personal. Además fue séptima en 60 metros también con mejor marca personal. Laura Oubiña fue cuarta en triple salto con 8.91m (MMP). María Deza fue 4ª en Lanzamiento de peso con una marca de 7,69m (MMP) , Isabel Rodríguez fue 11ª en 60ml con un tiempo de 9,07” (MMP) y 12ª en 200ml con un tiempo de 30,74” (MMP). Ángel Vieira acabó 5º en lanzamiento de peso con una marca de 9.68m (MMP), Borja Rial fue 5ºen Salto de Longitud con 4.87m (MMP) y Damián Méndez fue sexto en 1.500 metros.



También el domingo, en el Autonómico de Campo a Través en categoría Sub 16 celebrado en Lourenzá, Estela Corbacho cuajó una meritoria sobre un circuíto de 3 kilómetros.