A Xunta entrega material deportivo por valor de cen mil euros aos clubs do Salnés

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, fixo entrega do material deportivo ás 19 entidades deportivas de concellos do Salnés como Cambados (7), Catoira (2), Vilagarcía (8), Vilanova (1) e A Illa (1). O investimento nestes 19 clubs foi de máis de 100.000 euros (102.782,66 euros), todos eles a través da segunda convocatoria da orde de axudas para a adquisición de equipamentos deportivos. Entre as dúas ordes para equipamento deportivo executadas ao longo de 2022, a Xunta acadou un investimento histórico de 4,6 millóns de euros para garantir o funcionamento de máis de 800 entidades deportivas grazas ao material deportivo entregado.

Os clubs do Salnés beneficiados destes cinco concellos foron o Club Cambados Tenis de Mesa, Club de Tenis Cambados, Club Judo Senín, Club Juventud de Fútbol Cambados, Club Piragüismo Cambados, Club Xuventude de Baloncesto Cambados, Innae Tawkwondo Cambados, Club de Piragüismo As Torres de Catoira, Kennel Deportes en Espazos Naturais de Catoria, Asociación Deportiva Arousa Fútbol 7, Asociación Club de Balonmán Arousa, Club Agrupación Atlética Mazi de Vilagarcía, Club Deportivo Salvamento Vilagarcía, Club Olimpic Vilagarcía, Club Piragüismo Vilagarcía, Club Xadrez Fontecarmoa, Motoclub VFM, Asociación Cultural Deportiva Vilanova e Club Piragüismo Illa de Arousa.

Lete Lasa puxo en valor que a Xunta apoia o tecido deportivo do Salnés coa entrega de equipamento destes clubs e sociedades. Inclúese tanto material específico para levar a cabo cada disciplina -xavelinas, embarcacións, canastras, portarías, palas...-; ademais doutro material básico como furgonetas ou material de ximnasio; e material sanitario.