Yago Yao y Luis Carro no siguen en Ribadumia y Boiro

Luis Carro y Yago Yao no continúan como entrenadores del CD Boiro y CD Ribadumia respectivamente. Ambos equipos no consiguieron esta temporada meterse en la lucha por el ascenso a Tercera RFEF tras la primera fase de Preferente, por lo que jugaron por la permanencia en la segunda parte de la temporada en sus respectivos grupos, consiguiendo el objetivo con solvencia. En el caso del club de Barraña, ha sido la directiva la que tomó la decisión comunicándosela al técnico vilanovés, cuya intención era la de no continuar si no mejoraban las condiciones de un proyecto que estuvo lejos de lo que en principio se esperaba Carro en cuanto a plantilla para luchar por ascender.





El técnico se despidió con un mensaje de agradecimiento a “jugadores, directiva y afición” del Boiro, también hacia sus compañeros del cuerpo técnico, “solo nosotros sabemos toda la dedicación que hemos puesto y todo lo que hemos sufrido”.





El Ribadumia publicó en la madrugada de ayer en sus redes sociales un comunicado en el que explican que “de mutuo acuerdo” el club y el técnico vigués Yago Yao separan sus caminos una vez concluida la temporada. En el texto la directiva que presidente Toño Serantes expresa su agradecimiento a Yago Yao y a su cuerpo técnico por la “profesionalidade e compromiso demostrados”, deseándoles suerte en sus carreras profesionales.





Mientras en el Portonovo hay muchas opciones de que continúe José Vecoña, en el CJ Cambados la intención de la directiva es la de que siga Rubén Cornes “Pénjamo”, aunque antes ha de celebrarse la asamblea en la que se convocarán elecciones. De continuar los actuales dirigentes, su intención es la de mantener al entrenador de la casa al frente del proyecto del primer equipo. En el Moraña el técnico Fabio Da Silva ha renovado una temporada más tras lograr el ascenso a Preferente. Y también hay muy buena sintonía entre la directiva del Umia y Sergio Martín, que apuntan a seguir juntos otro años más.