Ayuso avisa de que no aplicará la ley de vivienda aunque se le imponga "a las malas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en que no va a aplicar la nueva ley de Vivienda con la que el Gobierno busca, entre otras cosas, racionalizar el mercado de alquiler, poner coto a los abusos y ofrecer mejor acceso a la renta de propiedades, aunque traten de imponerlo "a las malas".



En un encuentro con la Sociedad Fabril de Fomento (Sofofa), la patronal de empresarios chilenos, Ayuso ha asegurado que el derecho que se debe proteger es el del propietario a decidir su negocio.



"Es una ley estatal pero que dentro de sus competencias no puede imponer, solamente puede recomendar o intentar convencer, por las malas, a los Gobiernos autonómicos para que lo apliquemos, pero nosotros no estamos en ello porque consideramos que no se puede intervenir la vivienda de nadie", ha señalado en el debate abierto tras su intervención ante un puñado de empresarios adscritos al ultraliberalismo.