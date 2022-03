Cortes de carretera aislados y escasa incidencia en la huelga de transporte

El paro en el transporte convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional --de la que se desmarcan las principales federaciones del país-- ha dejado piquetes informativos en varios polígonos gallegos, entre otros los de: A Granxa, en O Porriño; O Ceao, en Lugo; Valladares, en Vigo; en Verín, en Mos y en el puerto de A Coruña.





En declaraciones a Europa Press, el presidente de Apetamcor, José Manuel Rodríguez, explica que esta es la "asociación más grande" de Galicia, con 1.600 socios, de forma que el paro ha sido secundado por "más del 90%" de ellos ante el elevado coste de los combustibles.





"Nos da igual la bandera", explica sobre esta convocatoria que apoya Apetamcor, pero de la que se ha desmarcado tanto el Comité Gallego de Transporte como Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Esta asociación, asentada en San Cibrao das Viñas, tiene sedes en Santiago, O Porriño y Lugo.





Precisamente, la pasada semana, el Comité Gallego de Transporte informaba que había acordado, "por mayoría", no secundar el paro promovido por "una autodenominada plataforma". Sobre esto, Rodríguez se queja de que en ese escrito no se hiciese constar que Apetamcor sí que apoyan la protesta, ya que "los socios quieren parar" porque "están perdiendo dinero" y ven mejor "no mover" sus camiones.





Asimismo, en algunos supermercados gallegos se han podido ver carteles informativos sobre la imposibilidad de realizar repartos a domicilio este lunes por el paro de transportistas.





Paro en Lugo

En Lugo, vicepresidente de Tradime, José Fernández, cifra el seguimiento de este paro en un 70% por la flota de transporte de mercancías.







Según informa Tradime, una de las patronales convocantes de este paro "indefinido", "el cese como actividad está siendo bastante secundado, y es que no sale a cuenta hoy circular por el elevado precio del gasóleo".





Así, Fernández explica que el gasóleo ha subido "entre 60 y 65 céntimos" en los últimos 15 días, "lo que obliga a salir a la carretera a pérdidas". Remarca que esa subida ha sido del 90% en el último año, pues el combustible supone el 30% de los costes de los transportistas.





"Ahora mismo la situación es excepcional y requiere medidas excepcionales. Sí que hay gente que está rodando porque tiene unos compromisos y otras empresas que han optado por parar, dado que este es un paro voluntario, pero para salir a pérdidas es mejor estar parado", mantiene este empresario lucense.





"Hay mucha menos actividad de lo que hay normalmente", ha acreditado. Recuerda que este "cese de actividad" es "indefinido", algo que se extenderá hasta que el precio del carburante sea "un poco más razonable, y para ello el Gobierno (central) tiene que tomar medidas".





Un piquete de transportistas ha logrado cerrar, esta mañana de lunes, una de las entradas al polígono industrial de O Ceao, lo que ha provocado importantes retenciones para acceder a la ciudad de Lugo desde la carretera N-6.