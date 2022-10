Antes de la llegada de Internet, para pedir un préstamo tan sólo podíamos recurrir a un amigo, a un banco, o bien a prestamistas que no siempre nos daban las mejores condiciones. Ahora, gracias a la red, podemos pedir un préstamo al instante.

Y es que las empresas especializadas en este tipo de servicio se han multiplicado de forma considerable en los últimos años, sobre todo con la llegada de la crisis económica y la posterior crisis sanitaria. Antes tan solo se publicitaban en la TV y, aunque ahora también lo hacen a través de ese medio (aunque con unas condiciones más limitadas) también lanzan su publicidad a través de Internet o de manera física, incluso hasta hemos visto anuncios a lo largo de los autobuses.





En este artículo vamos a analizar la evolución de los préstamos online a lo largo de los tiempos.





¿Cómo han cambiado las características de los préstamos online?





A nivel de prestaciones, los préstamos también han evolucionado. Una de las principales prestaciones de los préstamos online es que son muy rápidos, ya que pueden ser nuestros desde a tan solo unos minutos, hasta 24-48 horas, desde el momento en el que se ha probado nuestra solicitud.





El tiempo de procesar nuestra solicitud todavía podría ser más rápido en el caso de que tuviésemos en una cuenta bancaria en las que recomienda la entidad. Si esto fuese así, podríamos tener un préstamo al instante: en otras palabras, tendríamos el dinero directamente en nuestra cuenta, siempre y cuando se hubiese aprobado nuestra solicitud.





También es posible que hubiese que cumplir otras condiciones para que el tiempo de procesamiento sea tan rápido.





Otra de las ventajas de la era moderna en la que vivimos es que todo está informatizado, por lo que la documentación que nos va a pedir será mínima: y es que, con tan solo una copia del DNI, un documento que acredite que vamos a percibir ingresos de forma regular, además de nuestro número de cuenta bancaria, debería de ser más que suficiente.





A través de la propia web de la empresa que se encarga de ofrecernos el préstamo rápido se hará una evaluación sobre la situación crediticia del usuario; esto quiere decir que podrá conocer nuestro historial, saber si tenemos préstamos sin pagar (incluso si estamos en el ASNEF), entre otras condiciones.





Gracias a este control podremos conocer la respuesta de nuestro crédito de una forma casi inmediata. Si no cumplimos los requisitos no nos lo darán, pero al menos no tardaremos tanto tiempo en saberlo como en otras opciones. Esto nos dará un margen de tiempo mayor.





Para ahorrar tiempo, todo el proceso se puede hacer de manera online, empezando a través de un simulador que nos ayudará a pedir la cantidad de dinero que buscamos, además del tiempo de devolución exacto. Y si tenemos alguna duda, habrá un número de atención al cliente que estará a nuestra disposición.





Y así ha evolucionado los préstamos hasta el día de hoy.