Hacienda bajará las retenciones a rentas de hasta 21.000 euros y las suprimirá para el SMI

El Ministerio de Hacienda prevé reducir las retenciones del IRPF para todas las rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros brutos y las suprimirá para las que se encuentren por debajo de 15.876 euros, lo que incluye a quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI).

Hacienda ha sacado a información pública el borrador del real decreto que modificará el reglamento del impuesto del IRPF para adaptarlo a la futura subida del SMI, que pasará de 15.120 a 15.875 euros anuales en virtud del acuerdo que Ministerio de Trabajo y los sindicatos han sellado este miércoles.

Como había avanzado Hacienda, el borrador de decreto prevé eximir de practicar retenciones a los rendimientos del trabajo que no superen los 15.876 euros, un euro por encima del SMI, un umbral que se incrementa en función de la situación familiar del contribuyente y el número de hijos.

Así, un contribuyente cuyo cónyuge obtenga rentas inferiores a 1.500 euros y tenga al menos dos hijos estará exento de retenciones si sus rendimientos del trabajo no superan los 19.262 euros.

En la práctica, esto supondrá que el contribuyente no tendrá que pagar el IRPF, ya que no se le habrán practicado retenciones y no estará obligado a presentar declaración de la renta -esta obligación está en rentas de hasta 22.000 euros de un pagador o 15.000 euros de dos pagadores, pero el propio borrador avanza que se va a elevar-.

Al mismo tiempo y con el objetivo de evitar un "error de salto" para contribuyentes que ganan algo más del SMI, Hacienda recoge en el borrador un incremento de las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 21.000 euros brutos (19.747,5 euros netos).

Es decir, que a las rentas del trabajo comprendidas entre 15.876 euros y 19.747,5 euros netos se les practicarán menos retenciones de las que, en teoría, les corresponderían y menos de las que se aplican ahora, que ya están rebajadas.

En concreto, el real decreto establece que a efectos del cálculo de retenciones, el rendimiento neto del trabajo se reducirá 7.302 euros para rentas inferiores a 14.852 euros, una cuantía que se reduce a medida que aumenta la renta.

Las nuevas retenciones, todavía pendientes de aprobación, se aplicarán una vez que entre en vigor el real decreto. Hacienda prevé también elevar la reducción de los rendimientos del trabajo actualmente en vigor.

Tras el anuncio de la subida de SMI, el PP criticó que buena parte de esa subida tendría que dedicarse a pagar IRPF, por lo que reclamó que se elevara el mínimo exento, algo que Hacienda avanzó que haría y que se materializa en el borrador de real decreto.

Fuentes de Hacienda han subrayado que el cambio supone una rebaja fiscal "contundente para las rentas bajas y medianas" y han facilitado algunos ejemplos.

Así, señalan desde Hacienda, un trabajador con un sueldo de 15.876 euros (que equivale al SMI en 2024) tenía con el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) una retención del 7,95 % en 2018, que suponen 1.263 euros.

En 2023, para este mismo salario, la retención fue del 2,05 % y será del 0 % para 2024, lo que en 2023 un trabajador mileurista paga 1.263 euros menos por IRPF que con el Gobierno del PP.

En el caso de un contribuyente que gana 18.502,54 euros, que es el salario más frecuente según la última Encuesta de Estructural Salarial del INE, este salario sufría en 2018 una retención del 10,81 % y abonaba 2.000 euros anuales, señala Hacienda.

En 2023, la retención bajó a 7,18 % y, en 2024, se reducirá al 6,10 %, una rebaja tributaria del 43 %, ejemplifican