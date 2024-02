El Ministerio de Trabajo quiere acceso remoto a los registros horarios y endurecer las sanciones

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales cambios en materia de registro horario para digitalizarlo y hacerlo accesible a distancia para la Inspección de Trabajo, así como un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral.



En una reunión mantenida este lunes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presentado una propuesta a patronal y sindicatos para modernizar el registro de jornada, haciéndolo “más accesible, fiable y transparente”, para lo que ve indispensable digitalizarlo.



“Prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, para tender hacia las nuevas tecnologías”, ha dicho Pérez Rey en declaraciones a los medios, que ha valorado no sólo el soporte sino la accesibilidad, ya que permitiría a la Inspección de Trabajo consultarlo a distancia.



No obstante, ha matizado que en esa modernización se tendrían en cuenta las características de las pymes, ofreciendo una mayor flexibilidad a las empresas que tengan más dificultades en la implantación de este registro digitalizado.



Los detalles concretos sobre cómo se iría prescindiendo del papel como soporte serán concretados en el seno de las negociaciones, ha dicho.



El Ministerio de Trabajo quiere que “a nadie le merezca la pena incumplir la jornada laboral”, para lo que endurecerá las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral, no sólo elevando la cuantía sino introduciendo otros cambios como, por ejemplo, que la multa no sea por empresa, sino por trabajador cuyo derecho se haya vulnerado.



“Las sanciones en materia de tiempo de trabajo no son disuasorias, no consiguen su objetivo. No es sancionar, recaudar, sino que cumplan con sus obligaciones”, ha explicado Pérez Rey. Reducción de jornada de forma transitoria y flexible



En la reunión, el Gobierno ha trasladado también a los agentes sociales una propuesta concreta para determinar cuál debe ser la secuencia de reducción de la jornada para alcanzar las 38,5 horas de jornada máxima legal durante 2024 y las 37,5 horas en 2025.



Para ello, ha avanzado, se reformará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores “para fijar las 37,5 horas en cómputo anual”, para luego, mediante un mecanismo transitorio, ir aplicándola secuencialmente durante esta fase y “con el tiempo y la flexibilidad suficiente para que empresas y trabajadores tengan tiempo de adaptarse a esta reducción de jornada”.



Es decir, dentro de 2024, tratarán de que ese objetivo de 38,5 horas “se pueda alcanzar de manera paulatina, que las empresas puedan ajustar su programación sabiendo que van a contar con menos tiempo de trabajo disponible, para lo que tendrán que llevar a cabo otras medidas para ajustarse a ese primer escalón de la limitación”. Los sindicatos piden hablar también de horas extra



La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha valorado el refuerzo del sistema de control horario y ha señalado que deberá garantizarse que los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a esos datos del registro digitalizado.



Asimismo ha apuntado que deberá verse qué modificaciones son necesarias para las empresas de menos de 50 personas que son la mayoría en España adopten estos cambios con medios “fiables”.



Sobre la reducción de jornada, Vicente ha incidido en que las negociaciones siguen abiertas y que en ese marco se debe hablar también de los descansos semanales o de las horas extras, algo en lo que ha coincidido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.



Luján ha valorado que se endurezcan las sanciones por incumplir el registro, al pasar de ser por empresa a por trabajador, y ha subrayado la necesidad de reforzar los recursos de la Inspección de Trabajo y ha subrayado la relevancia de sacar adelante estos cambios con acuerdo de la patronal.



“Entendemos que la mejor manera de reducir la jornada, la mejor manera de adaptar la reducción en los distintos sectores y en las distintas empresas es a través de un acuerdo con la patronal”, ha añadido.



Desde la patronal CEOE no han valorado la propuesta que se ha hecho de forma verbal en la mesa.