El presidente de los hosteleros se disculpa tras decir que trabajar 10 horas "no es malo"

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Cehe), José Luis Yzuel, ha pedido hoy disculpas después de que este martes ironizase sobre la jornada laboral en el sector, sobre la que dijo que trabajar 10 horas "no es malo, ya que en temporalidad alta hay que aprovechar".

Yzuel, en un vídeo distribuido en la red social X (antes Twitter), ha calificado hoy de "broma" sus comentarios de la víspera y ha lamentado "haber tirado de un chascarrillo" en un tema tan serio como los derechos laborales, en los que -dijo- la organización que preside "seguirá trabajando".

"Las horas... Hacen 10 horas. Joder, qué dolor. Toda la vida hemos hecho en la hostelería media jornada, de 12 a 12. Toda la vida... En temporada alta hay que aprovechar, tirar, las empresas duran lo que duran", comentó Yzuel el martes en las jornadas organizadas por la Confederación Española de la Pequeña y Median Empresa (Cepyme).

El presidente de Cehe se expresó así durante las conclusiones del evento, relativas al menor crecimiento económico del sector privado debido a la falta de mano de obra.

A ese respecto, Yzuel añadió que "la población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. El teletrabajo, los 'millenial', la población 'z', y no te cuento. Trabajar a turno partido, trabajar el sábado, domingo", y que luego ha explicado que bromeaba sobre jóvenes que no quieren trabajar.

Esa intervención ha causado gran polémica en redes sociales, e incluso ha recibido contestación a través de X de la vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, quien ha definido sus declaraciones como "intolerables", a la vez que ha subrayado que "los derechos laborales están para cumplirlos".