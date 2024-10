El gobierno premiará a las CC.AA. que apliquen la Ley de Vivienda y no castigará a las insumisas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana premiará a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zona tensionada con más fondos para desarrollar acciones particulares, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley de Vivienda, y aleja la posibilidad de castigar a las autonomías insumisas.

Así lo han trasladado fuentes de Vivienda este jueves antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde la ministra Rodríguez se ha reunido con los consejeros de vivienda de las distintas comunidades autónomas para continuar con los trabajos de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y analizar el grado de desarrollo e implementación de las medidas acordadas con CC.AA. con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Tal y como han indicado estas fuentes, no se plantea castigar a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda con menos fondos, sino que se premiará con fondos extras a las que sí apliquen esta ley y declaren zonas tensionadas, tal y como se recoge en la propia ley aprobada hace más de un año y medio.

En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Conferencia de Vivienda, Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zona tensionada. "Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo", ha expuesto.

Horas antes del inicio de la Conferencia, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto para expresar su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda".

Las autonomías gobernadas por los 'populares' (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda.

Al respecto, Rodríguez ha recordado a las autonomías que la Conferencia no es "un foro de confrontación política y parlamentaria, sino un foro para adoptar acuerdos", por lo que ha pedido a las CC.AA. "apoyo".

"Pido al PP, que es un partido de Estado, que haga lo que se espera de él, incluso lo que ellos tienen en su programa, que es un acuerdo entorno a la vivienda", ha añadido la ministra.

LA NUEVA CONVOCATORIA DEL BONO ALQUILER JOVEN SE APROBARÁ ESTE MES



El encuentro de este jueves servirá para que el Gobierno y las comunidades autónomas continúen trabajando en la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2024, que podría aprobarse en Consejo de Ministros a mediados de este mes para poder empezar a funcionar en noviembre, tal y como han indicado fuentes de Vivienda.

La cuantía finalmente será de 200 millones de euros, al igual que en las últimas dos convocatorias ante "la falta de Presupuestos", a pesar de que la ministra anunció que se aumentaría.

El Bono de Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros mensuales destinada a menores de 35 años para poder hacer frente a la renta del alquiler. El Gobierno destinó a dicha línea en 2022 y 2023 un total de 200 millones de euros anuales, que repartió entre las distintas comunidades autónomas y ciudades autónomas.

A su entrada a la Conferencia, Rodríguez ha vuelto a pedir a las autonomías que aumenten la cuantía de esta ayuda dirigida a jóvenes con "fondos propios", ya que las bases de la ayuda así lo permiten.

De igual manera, fuentes del Ministerio han indicado que en la reunión se pedirá a las autonomías que rindan cuentas sobre las cifras de implementación del bono, ya que en comunidades como Madrid "este verano se han respondido a las consultas de 2021" y en Andalucía "la ayuda la tiene fiscalizada la Cámara de Cuentas".

El objetivo es que esta nueva convocatoria llegue a 66.000 jóvenes, al igual que las dos anteriores convocatorias.

MÁS DE 800 ACUERDOS FIRMADOS CON CCAA Y AYUNTAMIENTOS



Por otro lado, al inicio de la Conferencia, la ministra ha recalcado el esfuerzo que desde el Gobierno se está haciendo en materia de vivienda. Así, ha recalcado que se han firmado ya 800 acuerdo entre ayuntamientos y CCAA para desplegar los 5.420 millones de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Unos fondos de recuperación que nos están permitiendo la construcción de nuevas viviendas, superando los objetivos previstos en un 20%, alcanzando la firma de acuerdos en casi 25.000 nuevas viviendas financiadas con estos fondos de recuperación", ha indicado.

SE REASIGNARÁN LOS FONDOS EUROPEOS QUE LAS CCAA NO HAYAN EJECUTADO



Además, ha recalcado que en materia de rehabilitación, se han firmado 300 acuerdos, que movilizan casi 800 millones de euros, y permitirán la rehabilitación de 600.000 viviendas, 200.000 por encima del objetivo comprometido con Europa.

Rodríguez ha recordado también que en esta reunión se analizará el grado de ejecución del Plan de Recuperación, de manera que las CC.AA. que no hayan ejecutado las cuantías designadas, perderán estos fondos, que serán reasignados a aquellas autonomías que han sido "más rápidas y ágiles".