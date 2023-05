Alexandre Portela | “Trabajaremos para todo Sanxenxo no solo para Silgar y Portonovo”

Alexandre Portela (Noalla, 1988). Estudiante de Ciencias Políticas, se presenta por primera vez como candidato a la Alcaldía por Podemos, que caló en él a raíz del 15-M, y con la motivación de mejorar el día a día de los vecinos

Cómo es el panorama político en Sanxenxo?

La situación es difícil, sabemos donde nos movemos. El PP es hegemónico en Sanxenxo pero creo que podemos movilizar suficientemente gente para realizar un cambio. Si la gente quiere un cambio real, tiene que votar distinto, hacer ver su inquietud de alguna forma y creo que nosotros podemos recogerlo y hacer las cosas de una manera mejor, como quieren los vecinos.

Confía en los resultados que pueda conseguir Podemos en Sanxenxo?

Sí, creo que podemos sacar algo de representación. Al fin y al cabo está todo en manos de la gente. Quién quiera un cambio para que se trabaje para todo Sanxenxo y no solo para Silgar y Portonovo, pues tiene que votar a Podemos.

Cómo valora el mandato de Telmo Martín en estos últimos años?

Presume mucho de Banderas Azules sabiendo que eso son miles de euros que tienes que pagar por cada bandera y sin embargo las dos únicas playas que tienen prohibido el baño son las de Sanxenxo, tanto Nanín como A Carabuxeira. Pagas por una bandera azul cuando ese dinero realmente lo puedes invertir en cosas que hacen más falta. La gestión de Telmo Martín básicamente se basa en trabajar dos meses antes de las elecciones para que la gente vea que se está haciendo algo. La re-reforma de una rotonda que no vale para nada porque está en perfecto estado, pero para que la gente vea que se está haciendo algo... En vez de humanizar una calle que hace falta, asfaltar, poner una acera donde no la hay... Es mejor destruir lo que está hecho para que se vea que está trabajando. Hay más partes del pueblo que tienen más necesidades y se tendría que redistribuir de una forma más equitativa.

Podemos optaría por dejar de apostar por las Banderas Azules?

Creo que se podría invertir mejor el dinero. Poniendo de ejemplo el caso de O Grove, dejaron de pagarlas y se ha invertido en otras cosas más necesarias. No digo que estén mal, que todo lo que sea promocionar está bien, pero se podría invertir ese dinero en otros lugares como por ejemplo en los restos arqueológicos de A Lanzada, que están en un estado lamentable. Y se podría potenciar eso, seguir desarrollando ese tipo de excavaciones, por ejemplo, fomentar otro tipo de turismo más relacionado con el ecoturismo, o con el patrimonio histórico. Creo que se puede invertir ese dinero para potenciar esas actividades que darían trabajo durante todo el año en vez de solo dos meses, que en eso creo que ya tiene una promoción suficiente y está bien posicionado.

Cree que Telmo Martín se centra en Silgar y en el casco urbano más que en las parroquias?

A la vista está. Quiere hacer una Batea en Tierra, un mirador en Portonovo y sin embargo, para construir un colegio en Vilalonga se ha tardado 25 años. ¿Qué es más importante, un colegio para los niños o un mirador para los turistas? Hay que trabajar tanto para unos como para otros pero los vecinos también están viviendo aquí todo el año y creo que se le tiene que dar una atención que no se les está dando. Ahora estamos pagando un sentencia por as Cunchas, es muy fácil jugar con el dinero cuando no es tuyo. Recurres sabiendo que son causas perdidas porque no te juegas dinero tuyo pero estás gastando el dinero de los vecinos.

Qué proyectos destacaría de su programa?

Humanización y servicios. A día de hoy que en las parroquias no tengan aceras por donde puedan transitar adecuadas a la movilidad sostenible, que no tengan servicios como la fibra que no llega a todos los lugares, algo tan fundamental para el arraigo en el rural... El tema de la vivienda, en Sanxenxo es imposible alquilar, la burbuja inmobiliaria hizo muchos estragos, no hay vivienda social... Es un lugar muy tensionado, y creo que se debería intervenir. Y después también está la participación vecinal. Sabemos que hay un gasto fijo de cosas pero si se pregunta a los vecinos creo que sería una forma mas eficiente y eficaz de invertir los recursos del ayuntamiento en lo que realmente necesita y pide la gente. Habilitar esos mecanismos de participación puede ser muy interesante para el desarrollo del municipio en general. Me gusta el ejemplo de Meaño, que humanizó todas las calles y eso quiero hacer yo en Sanxenxo y el interior de las parroquias, y donde no sea posible, que tengan asfaltados y por donde pasar.

Tiene alguna linea roja ante posibles pactos de gobierno?

Como dice Anguita: programa, programa, programa. Lleguemos a acuerdos. Está claro que mayoría absoluta no vamos a conseguir, soy realista y sabemos donde estamos, pero siempre y cuando acordemos propuestas interesantes para los vecinos, no hay ningún problema.

Kim Jung-Gi El candidato duda en elegir a su referente, “cuesta decidirse por uno porque en la vida coges inspiración de todo, filósofos, músicos, políticos... hay un mundo”. Se decanta por Kin Jung-Gi, dibujante surcoreano que “dibujaba desde su mente, hasta cinco puntos de fuga y con perspectivas increíbles, solo con tinta, pincel y difuminaba con el dedo”. “Me parece impresionante cómo partiendo de la nada, podía crear todo un universo”, algo que se podría trasladar a su vida política, con la visión de “mejorar Sanxenxo, desde varias perspectivas al todo”.

