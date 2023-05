El BNG reclama una ordenanza municipal que complete el Plan de Igualdade

El candidato del BNG a la Alcaldía de Vilagarcía, Xabier Rodríguez, reclama la realización de una ordenanza municipal para completar el Plan de Igualdade del Concello. Entiende que este último documento es "papel mollado" sin la citada ordenanza y expone que también es necesario "a modificación dos estatutos do Consello Local da Muller co obxectivo de incorporar a novas asociacións, colectivos e xente nova que traballen pola igualdade e que impulsen o funcionamento do grupo".

El nacionalista mantuvo un encuentro con responsables de la asociación feminista O Soño de Lilith para el que reclaman la cesión de un local municipal adecuado para su actividad. En el encuentro el BNG advirtió la necesidad de dotar de más recursos públicos al Festivala por ser un "certame singular que permite facer desta iniciativa xa consolidada un símbolo de identidade local relevante a nivel galego e aínda máis alá do noso país".