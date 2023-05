Boiro Novo presentó su candidatura con una propuesta basada en la "seguridade e ilusión"

La Estación Leñaverde albergó la presentación de la candidatura de Boiro Novo, en la que su cabeza de lista, Dores Torrado, presentó su propuesta "con seguridade e ilusión" para los próximos cuatro años. La alcaldable estuvo acompañada por el divulgador Rogelio Santos Queiruga, que destacó la labor de Torrado como la de una “auténtica matriarca, desas que está en todo e arroupa aos demais e por quererlle moito a Boiro”. La candidata a la Alcaldía indicó que concurre a las elecciones municipales del 28-M "con azos renovado" y la ilusión de quien sabe que se puede conseguir lo mejor para los ciudadanos "con traballo duro".

Dores Torrado destacó los "grandes fitos" del último año y medio en el que tuvo la oportunidad de formar parte del Gobierno boirense. Se detuvo a señalar los logrados en el área de deportes -asistieron personajes locales de este ámbito-, como la reapertura y homologación de la piscina climatizada, el incremento del apoyo económico al deporte base, la restauración del edificio de As Colonias para usos deportivos y la ampliación y renovación del carril bici. Tampoco se olvidó de recordar el trabajo que se llevó a cabo en materia de normalización lingüística, mujer y memoria histórica, en la que incluyó la inauguración de la Praza da Memoria, el homenaje a las trabajadoras del sector textil y el recuerdo a Ramón Martínez López.

Boiro Novo sostuvo durante dicho acto que afronta estos nuevos comicios con la seguridad "de quen fai as cousas para ben de todos e con proxectos para enriquecer a vida dos boirenses". Torrado fue firme en su apoyo a los sectores bateeiro y marisquero y en su rechazo a la "manipulación" que afirma que promueve el actual gobierno autonómico "para dominar Boiro usando a residencia para Terceira Idade como ameaza". Destacó la rehabilitación que se pretende acometer en el parque de A Cachada, substituyendo la fuente abandonada por un parque de agua. La candidata anunció su propuesta de Tradiescola para la promoción del deporte tradicional en el municipio, y adelantó trabajará por mejores oportunidades educativas en la localidad, con más oferta de FP y la apertura de una sección de la Escola de Idiomas. Pero, sostiene que el próximo mandato será el que le dará protagonismo a las parroquias y las zonas más rurales del municipio, "mellorando o acceso aos servizos da Administración local, as telecomunicacións e levando a cabo medidas de protección agrogandeiras".

Dores Torrado presumió también de su equipo con el que aspira al próximo mandato, del que detacó que está formado por "xente involucrada na labor social e educativa do concello, como Elena García, ou a súa man dereita, Xurxo Triñanes, bombeiro forestal que aposta pola sostibilidade medioambiental e o valor do mar e monte". Boiro Novo presenta una lista con personas activas en la vida local, que siempre trabajaron "para levar o nome de Boiro máis aló das nosas fronteiras, con representación no mundo do deporte como a remeira Laura Davila e a nai de deportistas Raquel Sevares ou no mundo da ensinanza e a cultura, como o mestre Javier Míguez e doutora Milagros Torrado".



Desde esta agrupación política también señalaron que se trata de una lista con gente joven dispuesta "a mellorar o futuro das vindeiras xeracións da man de Óscar Rodríguez, Néstor Núñez ou María Gómez e Manuel Núñez, imprescindibles do lecer nocturno boirense". Unha candidatura que aposta pola seriedade e a posta en valor das parroquias, con Cristina Abeijón, Marian Noal, Ramón Iglesias e Eladio Mariño". De igual modo, en la presentación se destacó que la candidatura de Boiro Novo incluye también al conocido Paco Otero, que llenó las noches boirenses de fiesta durante años y a Xosé Manuel "O Rato", del que se destacó que es "un imprescindible de Boiro Novo dende a súa creación".