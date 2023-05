Esquerda Unida denuncia el abandono de Vilagarcía en su vídeo de campaña

"Todo o que o goberno de Alberto Varela deixou sen atender" protagoniza el vídeo de campaña de Esquerda Unida de Vilagarcía, con el que se pretende demostrar para qué "serviu a política de cemento no centro". Fajardo considera que durante este mandato se dejaron "abandonadas parroquias e sectores que cunha mínima atención poderían facilitar a vida da cidadanía".

El víde hace un recorrido por espacios municipales que, según Esquerda Unida, se encuentran en "completo abandono", como el pabellón de deportes de Bamio que para Fajardo es una demostración de como el alcalde y su equipo "deixaron desatendido por completo ao sector deportivo na cidade".

Otro ejemplo de "abandno", señala Fajardo, "non pode estar máis á vista". Se refiere al Balneario de A Compostela. Para el candidato de Esquerda Unida, Varela consiguió "unha Vilagarcía de dúas velocidades: UNha no centro, metendo cemento na contorna da Praza de Galicia e outra que é a Vilagarcía rural: Sen investimentos, con verquidos, sen labores de limpeza, onde unha parte dos servizos dos que dispoñen no centro non chegaron nin se poden esperar". En este sentido, Fajardo considera que es necesario equilibrar las inversiones.

En el vídeo presentado para la campaña, el alcaldable de EU también señala que el gobierno socialista "oculta moitos problemas para non admitir que a súa xestión é negativa". Apunta en este sentido a que al mismo tiempo que "é prohibitivo para unha persoa adquirir unha vivenda, poden verse nalgunhas zonas infravivendas como resultaod das dificultades para adquirir ou arrendar unha a prezos razonables".

Fajardo asegura que su compromiso es cambiar "de forma radical" las prioridades: Invertir en servicios, en viviendas, en deportes y en educación es su objetivo, ya que "isto supón que investimos na xente e no seu benestar, porque Vilagarcía é a mellor cidade do mundo para vivir e o actual goberno non está á súa altura".

El vídeo será presentado hoy, a las ocho de la tarde, en una intensa campaña digital en la que Esquerda Unida se plantea llegar "a todas as electoras de Vilagarcía".