Gonzalo Durán | “Sé la autoría de los atentados. Si el PSOE no los quiere condenar, sus motivos tendrá”

Gonzalo Durán tiene 60 años, de los que 28 han sido como alcalde del PP en Vilanova. Vecino de la localidad y médico de profesión, aspira a una octava mayoría absoluta.

En estas elecciones aparece una nueva fuerza política, que lidera su hermano y exconcejal...

No voy a hablar de ella. Para mí es un tema desgraciado y familiar y no hablo de él.

¿Considera que la presentación de esa formación obedece más a cuestiones personales que políticas?

Para mí no es un tema político, es un problema que tenemos en mi familia, desde hace muchos años, y yo de los problemas familiares no hablo en la vida pública.

Si el PP perdiese la mayoría absoluta, ¿ve margen para pactos?

No contemplo ningún pacto. El PP no va a perder la mayoría absoluta. Es que, además, creo que vamos a mejorar el resultado.

A raíz de los intentos que ha sufrido usted de quemarle su casa y su coche retiró el diálogo en Pleno al PSOE, porque considera que no hizo una condena firme de lo ocurrido...

¡Hombre! Dijeron que era una gamberrada... Todos han visto las imágenes, es un atentado.

En el siguiente mandato, ¿seguirá la relación de los grupos de este modo o podría arreglarse?

A mí me gusta tener relaciones democráticas con todos los partidos. De hecho, yo mantengo relación con un montón de gente del PSOE de otros sitios. Depende de su comportamiento. Los de aquí siguen sin condenarlo. Y yo no voy a aceptar eso. Ellos sabrán lo que hacen. Yo, gracias a hacerlo público (el vídeo de sus cámaras de seguridad), ya sé quién fue.

¿Sabe quién ha sido?

Sí. Ellos no lo quieren condenar, sus motivos tendrán. Cuando la Guardia Civil o el juzgado decidan tomar medidas y veamos quién es, yo creo que van a quedarse un poquito chafados de no haberlo condenado.

¿Fue este su mandato más duro?

Como mandato político, no. En lo personal, este año fue el más duro en mucho tiempo.

¿Se encuentra con ganas? ¿Hasta cuándo se ve en primera línea?

Me está salvando esto. El entretenimiento de estar aquí me está ayudando a salir adelante. Porque los planes de futuro se han truncado todos: La planificación de nuestra jubilación... (su esposa falleció el pasado mes de marzo). Es lo que me queda de ilusión: Mis hijas y esto. El mejor momento de todo el día es cuando estoy entretenido con cosas del Ayuntamiento.

Carlos Viéitez me traicionó. No quiero saber nada de él en lo que le queda de vida. Ojalá no gobierne, porque no lo merece, es mala persona

Si la izquierda vuelve a gobernar la Mancomunidade, ¿ustedes volverían a no estar en ella?

Si se escoge democráticamente al presidente, gobierne quien gobierne, yo voy.

Pero una resolución judicial ha dicho que la elección de Marta Giráldez (PSOE) fue ajustada a derecho.

La resolución judicial dice que hubo transfuguismo, nos dio la razón. Solo que esto no está penado en España.

Entonces es legal.

Pero no es ético. Yo no voy mientras no considere ética la forma de elegir al presidente. Ahora que Carlos (Viéitez) va como independiente a las elecciones, si él vuelve a gobernar, vote lo que vote, mientras no vuelva a haber un caso de transfuguismo de uno u otro lado, yo daré por normalizadas las relaciones. Aunque espero que él no gobierne en Meaño, porque no lo merece, no es buena persona.

¿Le dolió la decisión de Viéitez?

Es que es ya un tema personal: No quiero saber nada en lo que le queda de vida. Era amigo mío. Y ya no lo es. La campaña (como candidato del PP de Meaño en 2019) se la hice yo, la diseñé yo, la foto de campaña se la hicimos aquí, delante del colegio de Vilanova... Es una traición.

El geodestino, ¿se ha roto por un “capricho”, como así lo definió la presidenta de la Mancomunidade?

Eso lo dice ella. Yo lo hice porque no estoy de acuerdo en cómo se ha llevado Turismo estos cuatro años en la Mancomunidade. De hecho, no se ha hecho nada nuevo. ¿Decir lo del turismo de mascotas en Fitur? Me dio la risa. Está muy bien protegerlo, pero es un turismo marginal.

¿Beneficia a O Salnés dividir el geodestino?

Creo que nadie puede reprocharme mi trabajo en la Mancomunidade. Pero, en este momento, yo no soy el responsable de O Salnés. Cada uno tiene que saber qué lugar ocupa y el mío es Vilanova de Arousa. ¿Iba bien el turismo en la Mancomunidade? No. Pues me fui a otro proyecto, bueno para Vilanova.

¿Cuáles han sido los principales logros en este mandato?

Estos cuatro años son muy raros, nos cogió la pandemia y hay proyectos muy atrasados. Ligado ahora al deseo de la gente de salir y estar al aire libre, con lo que estoy muy ilusionado es con los dos grandes parques que estamos haciendo: El de O Terrón, con la compra de nuevos terrenos, y la decisión de quitar el viñedo de Vista Real. Ha quedado una superficie estupenda para un montón de actos y con capacidad para miles de personas.

¿Puede resumirnos el resto de puntos principales de su programa?

Quedan sendas por hacer, queremos seguir ahondando en el Camino de Santiago, tenemos mucha ilusión con el mercado gastronómico y a ver si terminamos el plan especial de O Terrón, para la primera fase de la piscina.

Churchill, “fiel a sus convicciones aún estando solo” El popular elige para esta entrevista a Winston Churchill, primer ministro británico entre 1940 y 1945. De él destaca “sus convicciones democráticas, su tenacidad y sus ideas claras”. “Fue un hombre que, en el peor momento, con la II Guerra Mundial declarada, cogió un país que iba a ser invadido y mantuvo la presencia de ánimo hasta la victoria”. “Con decisiones muy difíciles, fue capaz de mantener el espíritu de un pueblo. Fue un líder. Y es curioso, porque ni era un hombre guapo, ni agradable, aunque sí tenía una formación muy sólida”. Con “sus sombras y sus fracasos”, “en el peor momento, y encontrándose solo”, “con Europa ocupada y EE UU que no entraba en guerra”, “nunca renunció a sus convicciones y eso yo lo considero admirable”.

