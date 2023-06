Granja: “Queremos formar gobierno. No solo hay que plegarse a la ideología”

La candidata del PP de Vilagarcía, Ana Granja, comparecía ayer con todo su equipo para valorar los resultados obtenidos el domingo en los que la formación conservadora se proclamó ganadora de las elecciones. Con la satisfacción de haber “hecho llegar nuestro proyecto a la gente que depositó en nosotros su confianza” la conservadora incide en que “los votos obtenidos nos encomiendan formar gobierno y por esto vamos a hablar con el resto de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos para la ciudad”. Así pues desde hoy mismo Granja llamará al BNG y también a Esquerda Unida, las dos formaciones que (aparte del PSOE) han obtenido representación tras los comicios locales. “Tenemos propuestas en nuestros programas que coinciden”, aclaran. Argumentan que “nosotros entendemos la política como consenso, una forma de hablar y de dialogar”. Así pues creen que “por encima de las ideologías lo importante es que Vilagarcía mejore”.



La popular intentará –más que probablemente de forma infructuosa debido a las declaraciones ya realizadas por algunos partidos– llegar a pactos con BNG o Esquerda Unida. “No puede ser que las cuestiones ideológicas nos separen”, ratificó. De hecho Granja expone que “nuestro proyecto es abierto, sin barreras y con el que buscamos crear puentes” e insisten en que “como ganadores tenemos la obligación de intentar llegar a un consenso”.



De hecho el equipo de Ana Granja ya ha puesto sobre la mesa las cuestiones desde las cuales partiría la búsqueda de esos acuerdos.



Proyectos a un año



Entre las propuestas están la de dotar al rural de las cuestiones que les han ido pidiendo los vecinos en esta campaña como puntos de luz, bancos o limpieza de cunetas. También arreglar las instalaciones deportivas o agilizar los trámites burocráticos para que los jóvenes tengan más facilidades para emprender. Exponen como prioritario un plan de tráfico, la mejora de parques infantiles y un punto de escucha para la ciudadanía, además de programas de dinamización de las parroquias.



Más a medio plazo inciden en la importancia de crear el vivero industrial en O Pousadoiro, la reforma del pabellón de Fontecarmoa o la regeneración de todas las playas de la capital arousana.

“La gente lo que quería era un cambio y no más de lo mismo”, resaltó Granja. Aseguran que no tienen ninguna línea roja dictada desde su partido para pactar con quien sea. “Nosotros recalcamos que estamos en clave municipal. Los que nos han votado no solo lo han hecho al PP, sino a un programa”, insisten.

Granja agradeció a todos aquellos que decidieron elegir su papeleta el pasado domingo. “Ha sido un subidón y estamos experimentando una sensación que hace tiempo que no teníamos”, reconoció