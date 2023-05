José Juan Durán | “Percibo muchísimo nerviosismo en el entorno del gobierno”

José Juan Durán tiene 62 años y vive a caballo entre Vilagarcía, Caleiro y San Miguel de Deiro. Aunque su profesión es el sector inmobiliario, lleva una vida en política. Fue edil de Vilanova, vicepresidente de la Diputación, vocal de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y el presidente de Portos que más años ha estado en el cargo. Con su cese del ente público en 2019 se produjo su posterior dimisión de los cargos orgánicos del PP. Ahora, vuelve a la primera línea política para competir por la Alcaldía de Vilanova, contra su antiguo partido y contra su hermano, y alcalde, Gonzalo Durán.

¿Qué hay que renovar en Vilanova?

En Vilanova hay una etapa política, la de los últimos treinta años, que está agotada. Hace falta un proyecto de cambio y planificación. Y otro talante: Que los vecinos no se sientan cohibidos, que haya buenas relaciones con los municipios de alrededor y con todas las instituciones.

Habla de las formas del gobierno, pero usted también estuvo en él.

Yo fui concejal de 1999 a 2011, pero los últimos ocho años era vicepresidente de la Diputación y estaba muy poco en Vilanova. Creo que el proyecto del gobierno de 1995, en un determinado momento, entró en una deriva de personalismo.

¿En qué momento?

Hacia finales de la primera década de este siglo. Y creo que se acrecentó en la segunda. El haber positivo del alcalde en treinta años lo reconocemos, porque somos copartícipes en la parte de gobierno que tuvimos. Pero huimos totalmente de los insultos y del mal tono en la vida local.

¿El alcalde debería haber dimitido tras la condena del ‘chacha para todo’ a la presidenta de la Diputación?

En mi etapa política no recuerdo haber pedido dimisiones. Cada persona tiene una escala de valores y, es de suponer, se traslada al ejercicio político. Yo no tengo ningún interés en que el alcalde de Vilanova, a quien respetamos, tenga que dimitir o dejar de dimitir. Lo que pretendemos es, democráticamente, sustituirlo.

¿Lo considera un episodio grave?

El candidato de Renova jamás de los jamases se pronunciaría en esos términos. Respecto a nadie.

Es un hecho que son dos hermanos que compiten por una misma Alcaldía. ¿Tiene algo que ver la decisión de presentarse con su relación personal distante?

No. Me gusta desmentir esto mirando a los ojos: Es totalmente absurdo. La mía es, de principio a fin, una decisión política. Pero es más, yo reivindico mi derecho a presentarme. Que haya un vínculo entre dos de los cuatro candidatos, bueno, no es usual, pero no es determinante. Y si hay alguien que pretende meter (esto) en una estrategia de campaña, creo que va a pinchar en hueso. Al final, en Renova nos sometemos a algo muy sano en democracia, que es el veredicto de las urnas.

En la decisión de presentarse con una fuerza política nueva, ¿ha pesado su cese de Portos?

No tiene que ver con eso. Salí porque me relevaron, evidentemente. Fruto de una reflexión personal decidí separar mi camino político del del Partido (Popular), desde el respeto y desde el afecto que dispenso.

¿Guarda rencores dentro del PP?

No, en absoluto.

¿Cuesta en Vilanova, más que en otro lugar, montar una candidatura o significarse políticamente?

Vilanova, cuando comienza un periodo electoral, es un sitio especial para trabajar en política.

¿Ha tenido que ver eso con la renuncia de su número dos?

Ángeles (Falcón) planteó que quería dejar de participar en la candidatura por cuestiones personales, me lo dejó muy claro y lo respetamos.

Desde fuera, choca que se retire al poco de hacerse pública la lista.

Sí. Bueno, tampoco es inhabitual. Estábamos en periodo de subsanación de candidaturas. Lo que se pueda pensar... insisto: En términos políticos, Vilanova es un lugar especial.

¿Cómo definiría ese clima político?

No sé. Percibo muchísimo nerviosismo en personas que están de la parte del gobierno.

¿Condena los intentos de quemar la casa y el coche del alcalde?

Sí. Por supuesto que condenamos ese tipo de cosas.

El gobierno considera insuficiente la condena en el caso del PSOE y le ha retirado la palabra en Pleno.

El Pleno es la casa de la palabra, donde se reúne la voluntad de los vecinos. Dentro de las funciones de los corporativos está el debatir, el dialogar y, si es posible, llegar a acuerdos. Es el abecé de la democracia.

¿Puede resumirnos los principales puntos de su programa?

Queremos impulsar una mejora de la calidad democrática, una mayor participación y detener el endeudamiento desbocado. También un medio ambiente de calidad, en sentido amplio, desde el saneamiento, a energías renovables; un turismo sostenible y tendente a la excelencia; superar la brecha entre el rural y la costa, y apostar por la juventud, ya que Vilanova ha perdido población. No hay ayudas al estudio y las del deporte son las más bajas del entorno, con infraestructuras infrautilizadas o en mal estado.

Si se rompe la mayoría absoluta en Vilanova, ¿con quién hablaría Renova?, ¿vetaría a alguien?

Hablar hoy de planteamientos post-28 de mayo es especular, porque falta lo fundamental, la expresión de la voluntad de los vecinos. En cualquier caso, nosotros no descartamos ser la lista más votada.

¿Y si no fuese así?

El 29 de mayo solo hay dos posibilidades: Que permanezca el actual alcalde o que haya un alcalde del cambio, el que encabeza la lista de Renova. Quien haga cualquier otro análisis, es respetable, pero no va a ajustarse a la realidad.

López-Aranguren, la ética frente a la falta de dignidad “Siempre me atrajeron mucho los filósofos, sobre todo aquellos que trabajaron la rama de la ética”, declara el candidato. Por eso, salen en la conversación tres nombres del campo del humanismo: José Luis López-Aranguren, José Luis Sampedro y María Zambrano. Aunque le resulta “muy difícil” decantarse por uno, elige finalmente al primero. “Voy a su discurso ético”. “Desde hace bastante tiempo”, Durán observa especialmente “la consistencia en los principios, en los valores, las posturas de dignidad individual y colectiva”. “Siempre me sedujeron mucho”. Le preguntamos si cree que hoy falta esa dignidad en política. “Yo creo que en la sociedad, en general, hay un déficit de valores”.

