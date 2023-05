José Juan Durán siente el “deber moral” de “impulsar un cambio de rumbo absolutamente imprescindible”

Renova Vilanova presentó ayer a su candidatura en la Estación Marítima. Un debut en la política local liderado por un viejo conocido, José Juan Durán, que regresa al Concello que “lle deu todo” porque “llo pediron” y porque lo considera un “deber moral” para “impulsar un cambio de rumbo absolutamente imprescindible”, manifestó en su discurso. En este proyecto pone, “modestamente”, toda su experiencia en la gestión municipal, pues concejal del PP durante muchos años, y en otros ámbitos como diputado provincial y presidente de Portos de Galicia que fue.



A pesar de las viejas conexiones, el partido insistió en que se presenta para conseguir ese cambio; “non estamos contra ninguén nin nada”, añadió el alcaldable. Antes de su intervención, hablaron otros candidatos de esta lista que reúne a casi 30 vecinos de diferentes parroquias y ámbitos.

La candidatura de Renova Vilanova antes del acto de presentación celebrado en la estación marítima | M.Ferreirós

Una fue la número cuatro, Irma Gómez Brea, quien manifestó que forma parte de una “xeración nova que reclama participar nas decisións do presente e o deseño do futuro” de Vilanova. La dos, Sonia López, también explicó porque se suma a este nuevo proyecto político y acusó al actual gobierno local de no proteger el medio ambiente y, de hecho, prioriza “eliminar os verquidos que tanto danan o marisqueo”.



El secretario general, José Gómez, afirmó que la formación “creouse dende abaixo” y medra, e “seguiremos crecendo de xeito imparable”. También afirmó que tienen el “mellor candidato” , pues tiene “experiencia dabondo para asumila dende o primeiro momento e é unha persoa moderada, con capacidade de diálogo, e que coñece o municipio como a palma da súa man”.