Manolo Durán pretende formar un gobierno estable en A Pobra, ya sea en mayoría o minoría

El gran triunfador de las elecciones en A Pobra fue el popular Manolo Durán, ganando en todas las mesas, y destacó que los vecinos querían cambio, así se reflejó en los resultados, y esperan no defraudarles. Declaró que su objetivo ahora es formar un gobierno estable, ya sea con mayoría o en minoría, por lo que en los próximos días comenzará a conversar con el resto de formaciones políticas. El gran derrotado fue Nós Pobra, que califica de “duros” los resultados para ellos, y que desde ayer los analizan en asambleas, en las que defienden el interés público y actuar con responsabilidad. Indicó que el voto de VIP, al que reconoce su éxito al entrar en la corporación, será clave y lo respetarán.

Xosé Lois Piñeiro, alcaldable de Nós Pobra votó en la mesa electoral instalada en la casa de cultura Raquel Fernández Soler I Chechu Río



La valoración de Amparo Cerecedo (BNG) es “agridoce” pues, pese a ser el único partido que subió en votos, no lo hizo lo suficiente para sumar ediles, y añadió que los vecinos votaron en clave de cambio. Patricia Lojo, del PSOE, dijo que su resultado no fue el esperado y no son ajenos a los del conjunto del Estado, que harán autocrítica y apuntalarán su proyecto. Eloy Sobrido, de VIP, indicó que el objetivo de entrar en la corporación municipal pobrense lo lograron, no así el ser la fuerza mayoritaria, pero consideraa que sus 495 votos son “unha boa base” para seguir c¡creciendo. Sobre la posibilidad de pactos, aunque su representante puede ser la llave de una gobernabilidad, afirmó que hasta el próximo domingo, por motivos laborales, no se reunirán los miembros del partido para analizar los resultados y que luego ya se verá y hablarán de escenarios que se pueden abrir.