María de la O Fernández | “Reforzar os coidados e municipalizar o SAF son as nosas prioridades”

María de la O Fernández enfróntase ás urnas por segunda vez e despois de catro anos na oposición nos que –recoñece– aprendeu moito. Entre outras moitas cousas “estar a pé de rúa e a escoitar”.

Novamente a esquerda preséntase dividida en Vilagarcía...

Nós intentámolo e pola nosa parte gustaríanos ter ido xuntos, pero non foi posible.

Cre que iso vai favorecer unha segunda maioría absoluta de Alberto Varela?

Non. Eu creo que a xente ten claro que non quere repetir unha maioría absoluta e creo que nos ven a nós como alternativa da esquerda. Non considero que nos vaia afectar non ter ido conxuntamente con EU.

Foron catro anos na oposición nos que, pleno tras pleno, lle recriminaba a Varela a falta de transparencia.

Temos moitísimas preguntas que non se contestaron e o goberno sabe que como oposición temos dereito a información. Foi un problema que se repetiu dende o principio, si.

Que aprendeu nestes anos na Corporación ademais de que non lles era sinxelo que lles respostaran ás preguntas?

Pois aprendemos a importancia da escoita activa e foi en base a iso, ao que levamos escoitando e falado con veciños e colectivos todo este tempo, como elaboramos o noso programa electoral. Creo que fomos o grupo municipal que levou máis colectivos ao pleno para darlles voz.

Cales son as preocupacións que lles trasladan os veciños?

Pois en todos os sitios se queixan do mesmo, dos problemas de seguridade viaria, do abandono do rural, da falta de limpieza... ao final ves que as necesidades da xente son simples e sinxelas. Non vale de nada que o goberno faga grandes obras se o que pide a xente é outra cousa. Por que non escoitamos primeiro e despois planificamos?

Fala de grandes obras. Non hai piscinas na praia no programa de Podemos?

Non, non hai piscinas na praia, nin auditorios. Nós queremos árbores, máis zonas verdes, pero verdes de verdade, non nos vale que nos vendan como verde o que teñen as ciclovías. Hai moito formigón e falta sombra.

Están dacordo coas peonalizacións?

Claro que apoiamos a idea dunha vila peonil, pero dunha forma máis sinxela. Non nos vale de nada facer grandes obras para despois non ter tempo nin cartos para mantelas.

Hai algún aprobado nas actuacións de modelo de cidade do que sempre fala o goberno do PSOE?

Non pensamos que exista un modelo de cidade. Nós pensamos que, por exemplo, as peonalizacións teñen que estar baseadas nunha planificación e non pode ser que no último ano do mandato se estea elaborando o Plan de Mobilidade Sostible cando xa se fixeron obras importantes antes. O dito, peonalizacións? Si, pero non así.

O novo centro de saúde estará ubicado nunha zona que dende Podemos se cuestionou pola problemática que pode existir co tráfico...

É que ubicalo aí choca con ese suposto modelo de cidade do que falan. Vai estar no centro e rodeado de zonas peonís. Non hai un estudo de tráfico e non o hai porque se actúa dende a improvisación.

Cales son as propostas de Podemos para Vilagarcía?

O que dicía antes, nós baseamos o noso programa no sinxelo. Queremos facer un plan de mantemento que sexa organizado, con visitas periódicas aos barrios e ás parroquias. Tamén levamos un plan de vivenda porque en Vilagarcía é difícil atopala e, a que hai, é moi cara. Levamos un plan para usar os terreos que ten o Sareb en Vilagarcía para –en colaboración con outras administracións– promover a vivenda de aluguer social. Ademais parécenos importante reforzar os coidados. Non hai unha soa praza de residencia pública e iso debe mudar.

Cando fala de coidados tamén se referirá ao SAF, sobre o que insisten que debe ser municipalizado

Nós temos claro que a xestión debe ser directa e sen empresas intermediarias que, ao final, o único que queren son beneficios económicos. Propoñemos aumentar as horas do servizo e mellorar as condicións laborais da plantilla.

Se tras o día 28 se abre un escenario sen maiorías e no que é preciso pactar. Teñen algún tipo de liña vermella?

Nós temos claro que non estamos dispostos a pactar de maneira gratuíta. Cremos que a municipalización do Servizo de Axuda no Fogar é prioritario para nós e o goberno o que fai é tentar sempre botar balóns fóra dicindo que é a Xunta quen o ten que xestionar. Nós podemos concordar niso, pero de momento é un servizo municipal. No caso de que haxa que negociar despois dos resultados do 28 de maio habería que ver a que están dispostos e ver ata donde podemos chegar uns e outros.

A avoa Lola, unha segunda nai A candidata de Podemos elixe como referente para esta sección de Diario de Arousa á súa avoa Lola. “Eu tiven a sorte de ter dúas nais”, explica Fernández. Sinala que “foi a que me criou e coa que vivín toda a vida. Véxome moi reflexada nela”. Apunta que “foi unha muller moi loitadora que aínda que era da súa época no referente ao papel que debía ter unha muller sempre me dicía que fose independente e que non dependese nunca dun home para poder ser libre”.

