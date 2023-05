Martiño afirma que el trabajo “brutal” que hicieron estos cuatro años es el secreto de su mayoría absoluta

José Ramón Romero, “Martiño”, que revalidará la Alcaldía gracias a la mayoría absoluta, indicó que el secreto está en el trabajo “brutal” que hicieron en los últimos 4cuatro años. Destacó que durante ese mandato “primou a escoita aos vecinos, atendendoos e axudándolles nas peticións que facían no día a día”, que no deben facturas a proveedores y bajaron la deuda del 42% al 26%. También dijo que desde que llegaron en 2019 tienen un proyecto, “Agenda 2020-2030”, que ahora presentaron como “Horizonte 2030”, y que con la mayoría absoluta van a poder acometer, algo que no pudieron antes por el voto contrario de la oposición, “algo que a penalizou”, apuntó. También indicó que su apuesta por las empresas, empleo, cultura y deporte, además de la reordenación fueron otras bazas.

Fernando García Diéguez, candidato del PP boirense, votó en la mesa electoral instalada en el pabellón polideportivo de A Cachada I Chechu Río



El candidato del PP, Fernando García Diéguez, manifestó que acepta los resultados y felicita a “Martiño” y a su equipo después de que el pueblo ha avalado su gestión de estos 4 años “frente a un proyecto transformador y de crecimiento del concello”. La cabeza de lista del BNG, Raquel Suárez, indicó que no están contentos, “pois non foron para nada os resultados esperados, pois contabamos con subir apoios”, y agregó que en un contexto de mayoría absoluta del PSOE “fomos a única forza capaz de manterse sen apenas perder votos”.

La nacionalista Raquel Suárez ejerció su derecho al voto en la mesa electoral instalada en el pabellón polideportivo de A Cachada I Chechu Río



Dores Torrado, de Boiro Novo, valoró mantener lo que tenían, dentro de un contexto con mayoría absoluta “e a fragmentación ao extremo da esquerda”. Cree que el PSOE capitalizó mucho del trabajo realizado por su asamblea tras su entrada en el Gobierno, y que pondrá en valor obras hechas y estará vigilante para que otras proyectadas y pendientes se ejecuten y rematen. Néstor Sieira (EU) reconoció que sus resultados “son malos, moito peores do que podiamos imaxinar”, pero agradeció el apoyo, cariño, respeto y palabras de simpatía de las últimas semanas, y que pese a que le gustaría trabajar desde la institución, “seguiremos tratando de ser útiles para a veciñanza e familias traballadoras de Boiro”. Por otro lado, todos los intentos por conseguir la valoración que pudieran hacer desde Iniciativa Cívica de Boiro resultaron infructuosos.