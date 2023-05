Ruiz Rivas vence en Ribeira, donde el BNG casi duplica sus votos y el PBBI pierde dos concejales

El popular Manuel Ruiz ha vuelto a ganar las elecciones municipales en Ribeira, al conseguir 5179 votos, lo que supone el 38,90% del total de los sufragios emitidos, y que le dan 10 concejales, uno más que en 2019, pese a que perdió ligeramente votos respecto al 2019. Pese a ello, su mayor porcentaje de sufragios le permitió subir un edil, aunque no con el margen suficiente para alcanzar los dos más que necesitaba para la mayoría absoluta, por lo que no tiene garantizada la gobernabilidad, pues ello está en once concejales, una cifra que si suman las otras tres fuerzas políticas que lograron entrar en la corporación municipal.

El otro gran triunfador de la jornada fue el BNG, con Luis Pérez Barral al frente, que casi vio duplicados sus apoyos respecto a hace 4 años, y podría convertirse en alternativa a la Alcaldía si cuenta con el respaldo del PSOE y PBBI, que fueron los grandes perdedores, al dejarse dos y un concejal. La formación encabezada por Vicente Mariño obtuvo cinco concejales, con 2.794 votos, y deja de ser la segunda fuerza más votada a costa del BNG, que es el partido que ha experimentado un importante incremento, al pasar de 1.632 a 2.892, lo que le permite pasar de dos a cinco concejales.

El PSOE pasó de 2.175 a 982 votos y perdió uno de los dos edileles que tenía. Vox logró 524 votos en su primera participación, pero no obtuvo ningún acta de concejal, al igual que IPdeR, que lo había vuelto a intentar tras no obtener ningún acta de concejal hace cuatro años. El Partido Galego, que fue la formación con menor número de votos, tampoco logró entrar en la corporación local ribeirense.