El PP de Catoira propone un plan de mejora de paseos y senderos

El PP de Catoira propone un plan para la mejora y mantenimiento de paseos y senderos en la localidad. El portavoz de la formación, Iván Caamaño, señala que los gastos que causan estos espacios son "enormes" y que implican un tiempo bastante importante para tenerlos en buen estado. Así pues el alcaldable popular propone un plan de atención permanente a estos espacios dependiente de la Concellería de Obras. Dice Caamaño que en estos últimos tres años gestionó directamente con la Xunta de Galcia hasta tres subvenciones diferentes que para actuar en estos espacios naturales.

Dice el conservador que los paseos y senderos de la localidad tienen las tablas rotas, partes sin desbrozar que cubren la zona de paso, barandillas rotas o tiradas y que no hay un plan de prevención, cuidado y mejora.

Con respecto a los senderos manifiestan que en Catoira había un gran número y que "case todos desapareceron". Dice Caamaño que "queda algún tramo pequeno que os veciños limpan, pero o Concelo non coida absolutamente ningún. Non son capaces de manter limpas as carreteras, as prazas e os parques como para ter limpos os sendeiros".