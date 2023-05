El PP de O Grove garantiza que recuperará la Bandera Azul para los arenales mecos

El candidato del PP de O Grove, Pablo Leiva, anuncia que, de alcanzar la Alcaldía, una de las primeras medidas que activará será la recuperación de las Banderas Azules para las playas mecas “co obxectivo de fomentar a súa promoción, reforzar a súa calidade e mellorar a súa seguridade”.

El popular garantizó que esta medida se pondrá en marcha de manera inmediata, con una planificación exhaustiva de todos los arenales susceptibles de optar a este distintivo de calidad de cara al próximo verano. Leiva calificó de “vergoña e sen sentido” la actitud del alcalde José Cacabelos de “quere agochar o noso concello ao mundo e de non aproveitar as oportunidades socioeconómicas que dá un distintivo coñecido e recoñecido en toda España e toda Europa”.

Pablo Leiva detalló que la provincia de Pontevedra es de nuevo la segunda en toda España, por detrás de Alicante, con mayor número de banderas azules y no entiende porque O Grove escapa de esta cuestión, “xa que poderíamos contribuír, co conseguinte beneficio para todos, que Pontevedra fose a primeira pero é que ademais perdemos unha clara oportunidade de prestixio e promoción”.



Asimismo, asegura que “a inmensa maioría dos empresarios do sector do Grove están completamente en contra desta estratexia do goberno socialista, cre que, de entrada, alomenos cinco praias mecas poderían optar a este importa distintivo e non descarta que a cifra puidera duplicarse a medio prazo”.