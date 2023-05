El PP pide el apoyo para Sueiro en Meaño y sus proyectos “realistas” frente a “catro anos de atrasos”

EL PP presentó ayer oficialmente en un acto público en Apartamentos Dena su candidatura en Meaño, que encabeza Suso Sueiro. El presidente provincial del partido, Luis López, pidió “o apoio e implicación de todos” para que el proyecto popular logre la mayoría en las municipales de mayo y “permita a Meaño recuperarse de catro anos de atrasos e volver a ser un concello referente”, valoraron. Sueiro estuvo también arropado por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.



Desde la formación conservadora consideran que el programa de su alcaldable está “moi definido e planificado”, con un “traballo previo de consenso e de asesoramento para coñecer a viabilidade de cada proxecto e, polo tanto, podemos asegurar que é un programa totalmente realista”.



“Somos o único partido que pode recuperar o rumbo de Meaño, o que garante proxecto serios, fiables e estables como o que están ofrecendo o noso candidato Suso e todo o seu equipo”, valoró anoche Luis López.



El presidente provincial del PP destacó de Sueiro que “ten cualidades fundamentais” para quien aspira a ser regidor de su localidad: “É unha persoa conciliadora, dialogante, próxima, positiva, que pensa en grande para Meaño, comprometida e que ten experiencia en xestión e política local”, opinó.

“A única lista do PP”



Durante el acto también se subrayó que el equipo de Sueiro es la “única candidatura do Partido Popular á alcaldía de Meaño nas municipais”, en un escenario en el que, además de los independientes de MI, el alcalde, expulsado en su día del PP, concurre con otra formación independiente, Veciños de Meaño. Igualmente, pusieron en valor que “os grandes alcaldes de Meaño foron do Partido Popular: Jorge Domínguez e Lourdes Ucha. Todos os seus avances, todos os seus proxectos, todo o impulso e empuxe que deron a Meaño e a todas as súas parroquias quedaron paralizados nos últimos catro anos”, señalaron, atacando así el proyecto en solitario de Viéitez. | B. Y.