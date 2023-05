PSOE y BNG se emplazan para negociar en A Illa, con todo abierto, incluido el bipartito

El futuro gobierno de A Illa parece decantarse, una vez más, hacia la izquierda. Es la sensación que los tres partidos recogen a pesar de la sacudida del domingo en las urnas, que ha dejado un inédito resultado de empate a tres concejales entre PSOE y BNG y un PP fuerte, con cinco, pero sin mayoría absoluta.



PSOE y BNG confirmaron ayer que han hablado. El socialista Luis Arosa telefoneó en la noche del domingo a Manuel Suárez para emplazarlos a iniciar una negociación. Arosa hizo otra llamada ese domingo, a Matías Cañón, para felicitarlo por el resultado. Sin embargo, socialistas y nacionalistas suman y ambos están dispuestos a explorar esa posibilidad. “Reunirémonos co BNG para montar un goberno de esquerdas”, respondía el socialista. “Imos recibilos, evidentemente”, confirmaba Suárez.



Uno y otro eran muy conscientes ayer de sus respectivos números. Arosa no esconde que “non son os resultados esperados”. Sobre las posibles causas, hizo una referencia al descenso generalizado del PSOE, defendiendo la capacidad de su equipo. Pero, al mismo tiempo, asumiendo la autocrítica. “A xente deunos un toque. E imos facerlle caso”. Dispuestos a una profunda revisión ante el espejo, tiene claro que “hai que cambiar cousas”.

Inédito peso del BNG



Y en eso coincide con el Bloque: “Ten que haber cambios de calado no Concello, as cousas non van ben”, valora Manuel Suárez. “Estes resultados respaldan o que nós diciamos, que hai descontento e que hai que mudar cousas”. “Se hai disposición de cambiar, será máis sinxelo chegar a acordo”. Sobre si el Bloque estará dentro o fuera del gobierno, reconoce que ambas fórmulas pueden ponerse sobre la mesa. “Non descartamos formar parte do goberno, temos vocación de goberno, presentámonos para gobernar”, respondía Suárez. El bipartito “é un escenario que non descartamos, pero agora mesmo non está nin plantexado pola nosa parte. Non é tampouco unha condición indispensable. O importante é poñer o Concello a funcionar e a necesidade de cambios. Isto, máis que que o goberno sexa de coalición”.



El líder del Bloque, además, explica que, en cualquier caso, antes de sentarse con el PSOE, primero deberán celebrar una reunión de su propio grupo, para digerir y a analizar con calma un resultado que ayer “aínda estamos asimilando”: Nunca antes el BNG había conseguido tres concejales en A Illa, ni nunca antes empatado en actas con el PSOE, lo que permite mirar a su posible socio de tú a tú.



Y es que el apoyo puntual del Bloque al PSOE fue necesario en las investiduras de 1999 y 2011, momentos en que el PP había sido también la lista más votada. Sin embargo, los resultados entonces no fueron los mismos en la izquierda: Los nacionalistas con un único concejal frente a los cinco de los socialistas. La posición, evidentemente, no es la misma que ahora.



A la pregunta de si están dispuestos también a explorar la vía del bipartito, fórmula inédita en la localidad, Luis Arosa indicó por su parte que “nós sempre estamos abertos a todo, sempre dispostos ao diálogo”. “Non temos ningún problema co BNG. É cuestión de negociar”.

Cañón, la opción más votada



La liderada por Matías Cañón fue la lista más votada, con diferencia, el domingo. El PP ya había obtenido en esas otras dos ocasiones cinco concejales, pero nunca había marcado tanta distancia con el segundo partido. “É un bo resultado, pero insuficiente”, reconocía Cañón ayer en una valoración agridulce. “Precisabamos dese puntiño máis que nos faltou, que era a polo que iamos”. Una mayoría absoluta que estuvo a punto de ser. Pero que, no siendo, aleja la posibilidad de ser investido alcalde el 17 de junio. “O pacto (entre PSOE y BNG) é moi probable que suceda”. Aún así, sabe que si finalmente no hay acuerdo, él podría ser alcalde, por liderar la lista más votada. “Recalcamos que o pobo elixiunos a nós, pediu cambio”. De hecho, “gañamos en todas as mesas”. Sin entrar a valorar si la sentencia divulgada conocida contra él —por maltrato a una expareja— pudo o no influir en el resultado, lo que sí ha visto desde ese mismo momento fue “o cariño da xente, pola rúa” y el apoyo cerrado de su grupo, que lo haría incluso alcalde a pesar del repudio del PP.



Comienza, pues, el tiempo de descuento en A Illa hasta el 17J.