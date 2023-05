El PSOE de Meis presenta “20 logros” de su gobierno como aval

El PSOE de Meis presentó el sábado su candidatura para las próximas elecciones con el firme reto de crecer y alcanzar la mayoría absoluta que no ha disfruta su gobierno en estos cuatro años, porque “creo firmemente que é a mellor”, expuso su cabeza de lista y actual alcaldesa, Marta Giráldez.

Contaron con el apoyo de la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, y los secretarios generales de Galicia y Pontevedra, Valentín González Formoso y David Regades, respectivamente. Fue al aire libre, en la Praza de España, y no faltaron otros compañeros socialistas de O Salnés, así como un buen número de simpatizantes.

Presentación candidatura Marta Giráldez PSOE de Meis elecciones municipales



En su discurso, Giráldez hizo un repaso por la gestión de su Ejecutivo, destacando sus “20 logros”. Así, nombró la compra de la finca de Casa Parga y con ello el terreno para el ansiado centro de salud, además “abanderamos as reivindicacións pola falta de médicos e logramos que o pediatra voltase a Meis”, añadió. También nombró la ejecución de asfaltados en “todas as parroquias e nas que faltan, estanse redactando os proxectos”; saneamiento; actuaciones de eficiencia energética, con el cambio de más de 600 farolas a la tecnología led, y la reforma integral del pabellón, cuyo coste es de 600.000 euros, pero que “grazas a ter logrado axudas europeas a da Deputación, o Concello só ten que poñer 16.000 euros”, subrayó la socialista.



Asimismo mencionó avances en materia de compostaje con la instalación de dos unidades comunitarias y el reparto de más de 300 individuales, la dotación de megafonía nueva para el campo de Zacande y un marcador para el de Mosteiro, que “foi o único campo reformado pola anterior Deputación que non o tiña”, o reformas en “todos os colexios como un muro no CEIP que é competencia a Xunta, pero que imos executar nós”.



La socialista también se refirió a las otras propuestas políticas y sobre todo a la del PP, al que arrebató la Alcaldía hace cuatro años y al que acusó de haber estado “desaparecido, nin sequera nos botou unha man na pandemia, cando sabían que os concelleiros estabamos atendendo aos veciños coas nosas propias mans. Voltou nos últimos seis meses só para destruír e intentar boicotear a compra de Parga e o contrato do lixo, con múltiples demandas, e algo insólito: hai empresarios e autónomos que non cobran porque a oposición votou en contra do pago de facturas en decembro. Creo que non pasou en ningún concello de España”.