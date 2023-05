Rafael Velón | “Los moros malos, fuera, y los que vienen a prosperar, bienvenidos; eso dice Vox”

Rafael Velón es un experimentado piloto comercial con 44 años de servicio, natural de Vilalonga y afincado en Castrelo desde que se jubiló, hace 16. Reconoce que Vox preparó su desembarco en Cambados de manera apresurada y antes de comenzar con las preguntas de rigor insiste en hacer un alegato: “Voy a cumplir 79 años, no vengo a hacer carrera política. Solo quiero ayudar a la gente y tengo una meta única: traer el transporte rural a Cambados”.

Es cierto que es deficiente. Muchas veces la administración se amparan en que es deficitario.

No, es que no hay. Es increíble que se gasten 50 millones en césped artificial para fútbol y no tienen cinco para esto. No es un negocio, es un servicio público. ¿Sabes la vida que le daría al rural? Y encima... Más clientes para el comercio. La gente está muriéndose en vida.

¿Y qué más hay en su programa?

Lo segundo es el resto.

¿Qué es el resto?

Bancos para los mayores y las mamás, papeleras para no andar una hora con el excremento del perro buscando una y sentido común. Además haré una encuesta con dos preguntas: ¿Qué quitarías de tu municipio y qué pondrías? Mi programa es lo que diga el pueblo.

Tendrá que realizarla ya. Las elecciones se acercan (la entrevista fue realizada el 5 de mayo).

No, será después. No soy político.

Parece poco ortodoxo, los vecinos tendrán que saber lo que hará.

Las que te he dicho y la encuesta, luego añádele cuatro cosas que me recuerde la gente, sobre la marcha. Me ha pasado en conversaciones, me comentan cosas y veo que son buenas ideas.

No teme que se perciba como algo poco serio?

¿Quién dijo que el programa tiene que ser de alguna manera especial? Con lo que te he dicho y sentido común, voy al fin del mundo.

No viene a hacer carrera política, pero desde luego tiene aspiraciones porque en las anteriores elecciones fue como independiente con Ciudadanos Cambados...

Y fui durante 35 años de Alianza Popular y del PP. Conocía a Don Manuel –Fraga–, me tenía muy buena consideración, e hice campaña a favor de Rajoy, pero hizo todo lo que dijo que no iba a hacer, así que me fui.

¿Por qué el paso a primera línea?

Luego estuve en Centro Democrático y Social y con Mario Conde tuve una de las mejores conversaciones de mi vida, pero se fue, el partido se deshacía y me habló de Ciudadanos, pero hubo un problema con la cuota, no fueron considerados y me fui. Luego dimitió Rivera y llegó la otra –Inés Arrimadas– y bueno... Que al principio me caía bien, pero es una payasa.

¿Y por qué Vox ahora?

Porque me lo propuso y es una ilusión, un proyecto bonito.

¿Qué cualidades tiene para ser buen alcalde?

Sé escuchar y tengo todo pagado y una pensión suficiente, así que no voy a poner el cazo. Solo quiero ayudar, no voy a invertir mal, me gusta hacer las cosas bien y tengo mucho sentido común, como piloto tengo que tenerlo. Cuando me lo propusieron me pregunté: ¿Qué es más difícil, ser piloto o alcalde? El piloto tiene que tomar muchas y buenas decisiones a toda pastilla, en cambio, siendo alcalde, lo dejas para mañana y llamas a asesores. Si salgo, sería el mejor alcalde de los que he conocido.

¿Cómo se pueden concretar las políticas de su partido a nivel local?

Me guío por sus directrices, aunque no las siga a rajatabla. Los puntos de un partido no le gustan todos ni a su fundador, ni a Santiago Abascal, y con esta premisa, me gusta casi todo lo que dice. ¿Qué tengo alguna discrepancia? Pues no me meto en ella.

Rafael Velon

¿Y qué discrepancias tiene?

No es que tenga ninguna conocida. Por ejemplo, en políticas de inmigración, creo que los moros malos, fuera, y los que vienen a generar riqueza y hacerse un porvenir, bienvenidos. Esa es la política de Vox. Y lo mismo con el aborto, la eutanasia...

Cambados es pionero en políticas de igualdad. ¿Cómo sería con su gobierno? A su partido le cuesta reconocer que la violencia de género es un grave problema.

Es que es un error, la igualdad debe ser igual. Si un hombre mata es tan culpable como si una mujer mata. Eso son “irenemonteradas”, que no me interesan. Soy antiviolencia y radical, pero, si me das un buen razonamiento también sé envainarla.

Pero las cifras son abrumadoras y es un problema estructural...

Y cuándo tú me denuncias a mí falsamente, ¿eso no es violencia de género?

Las denuncias falsas son mínimas. Los datos oficiales están ahí.

Sé de casos, los medios mienten.

En caso de ser llave de gobierno, ¿está abierto a pactar con el PP?

Si hay transporte público, somos socios. Tengo adversarios políticos, no enemigos, y ¿cómo voy a estar enfrentando al PP después de tantos años afiliado? Otra cosa es que el imbécil de Rajoy hundiera el país. Me utilizó, no quiero verlo delante.

¿Qué perspectivas tiene?

En principio era un 0,0, pero estoy viendo que hay gente que me escucha y por algún motivo, les he convencido. Razonamiento puro y duro.

¿Cómo es su equipo?

Es mi punto más débil, no porque sean malos, sino porque no los conocía previamente, al presentarme a última hora no tuve tiempo, ellos me aportaron gente y la hay válida.

Aprender a pensar con Sócrates

El alcaldable llegó a Sócrates a través del regalo de una amiga: el libro de los “Diálogos de Platón” y lo recibió con recelo. “Ya le dije, no me compliques a mí ahora con Platón y la filosofía”, cuenta. Pero le prometió que empezaría a leerlo y tras superar el prólogo, el primer capítulo... “No lo dejé hasta que lo acabé y luego me matriculé en la facultad de Filosofía”. Ahí nació su curiosidad por la materia, por pensar, por el razonamiento, porque “¿Qué te diferencia de cualquier otro bicho? El pensamiento y si lo estimulas...”. Pero se queda con el maestro, con el método de la mayéutica: el maestro hace que el alumno descubra conocimientos por medio de preguntas.

Mañana en O Salnés, entrevista al candidato de Cambados Pode.