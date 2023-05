Roque Araújo se compromete a sacar Pontecesures "do inmobilismo"

Roque Araújo se comprometió a sacar Pontecesures "do inmobilismo" que se tradujo, asegura, en siete años consecutivos sin Presupuestos municipales. El candidato socialista presentó su lista acompañado por la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, y el secretario xeral provincial, David Regades.

El acto fue presentado por otra componente de la lista, Conchi Gómez, que definió a Araújo Rey como "un home traballador, comprometido e con paixón por traballar para toda a veciñanza de Pontecesures, vote a quen vote".

El socialista quiere darle la vuelta a las políticas llevadas a cabo durante estos años, en un "Concello que renunica case dous mandatos a aprobar as súas contas", lo que considera un gobierno "sen proxecto e sen ideas". Un "declive" que, dice, va acompañado "dunha intolerable actitude de soberbia e prepotencia, totalmente impropia dun servidor pública, e menos do alcalde dun concello pequeno no que a atención cara a cara é obrigada".

Además, se comprometió a liderar un gobierno local que "sexa quen" de lograr subvenciones de otras administraciones y en el que se pongan en marcha políticas para ayudar a las personas vulnerables, frente al "total desinterese" actual por "manter uns servizos sociais de calidade".



Roque Araújo también apuesta por poner en marcha una programación cultural y deportiva "acorde cos tempos" y una política de "igualdade real" que "non se limite a regalar paraugas morados ou a colocar un fotomatón na Plazuela".