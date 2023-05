Telmo Martín celebra el respaldo de sus vecinos con “matrícula de honor” ganando en todas las mesas

El popular Telmo Martín, revalidó su mayoría absoluta en Sanxenxo logrando los mejores resultados de la historia del Partido Popular en el municipio desde 1991. “Os veciños respaldáronnos cunha nova matrícula de honra para que sigamos co noso proxecto. Grazas as 4.857 persoas que elexiron a papeleta do Partido Popular nestes comicios e confiaron en nós. Non lles vamos fallar”, señala.



El equipo liderado por Martín subió 6,05 puntos de porcentaje de votos, pasando del 49,94 % en 2019 al 55,99 % en estas elecciones, superando en 32 puntos a la segunda fuerza más votada, el PSOE. Unos resultados, destaca el PP, “que refuerzan al gobierno popular durante cuatro años más en los que se llevarán a cabo grandes proyectos como la recuperación de la Ría de Arousa, el mercado de Sanxenxo y la reordenación del puerto de Portonovo. Y además en el que se completará el saneamiento en el rural alcanzando las 726 viviendas que, en estos momentos, carecen de este servicio”.



A pesar de que la participación fue la más baja de la historia electoral de Sanxenxo, con 789 votantes menos, en quince de las mesas el Partido Popular superó el 55 % de los sufragios.

Reacciones de la oposición

La candidata del PSOE, Ainhoa Fervenza, destacó unos resultados “muy buenos” para su formación, “teniendo en cuenta la situación que nos engloba, somos los que más hemos subido del partido en la comarca con 714 votos más”. Un resultado, con cuatro concejales, dijo, que les hará “mucho más fácil hacer oposición”. Con todo, señala la abstención en el municipio, “que nos ha afectado, y no hemos podido conseguir el quinto. Lamento el desinterés por parte de la ciudadanía por la política”.



También se mostró “moi contento” el candidato del BNG, Francisco Leiro, por “subir en representación e apoios” logrando recuperar la tercera acta.