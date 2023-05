Visitas a las parroquias y barrios y un plan anual de mantenimiento: La propuesta de María de la O Fernández

Podemos establece en el cuidado de los barrios y parroquias una prioridad de cara al próximo mandato. La formación muestra su apuesta por una Vilagarcía en la que los vecinos puedan disfrutar de una calidad de recursos y servicios, independientemente de cuál sea el lugar en el que viven.

"O primeiro que farei no cgoberno será visitar as parroquias e barrios co meu equipo", afirma la candidata a la Alcaldía de Podemos, María de la O Fernández, que explica que el objetivo de estas visitas es el de "avaliar a situación de cada zona de Vilagarcía xunto á veciñanza e asociacións veciñais, para establecer plans de actuación que nos permitan acadar un nivel de coidado óiptimo cando finalice o mandato".

Para ello, ve necesario un gobierno "de portas abertas" pero sobre todo "na rúa", algo que cree que faltó en el ejecutivo saliente. Podemos apuesta por un plan intensivo de mantenimiento y limpieza y busca fomentar la implicación de los vecinos en el diseño y cuidado del espacio urbano. "O mantemento de Vilagarcía merécese un suspenso clamoroso", dice Fernández González, que ve necesario establecer dos líneas: La corta, sería la del mantenimiento cotidiana y la larga, la de las inversiones.

En este sentido, pone como prioridad todo lo que esté relacionado con la accesibilidad y seguridad viaria. Además, anuncia que pondrá en marcha presupuestos participativos para que vecinos y colectivos puedan decidir las inversiones. Recuerda María de la O Fernández que, al inicio del mandato, Podemos impulsó un acuerdo en este sentido y que ya tendría que haberse elaborado un reglamento. "Tampouco nos estraña nun goberno que ten a dubidosa honra de non presentar a tempo un so orzamento en todo o mandato, deixando a maior parte do 2023 a Vilagarcía sen contas", asegura la alcaldable de Podemos.