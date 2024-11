Almeida alerta de la "argentinización" de la democracia española: "Nos han ido anestesiando a base de escándalos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alertado este lunes de la "argentinización" de la democracia española y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido "anestesiando" a la sociedad "a base de escándalos".



Así lo ha expresado en una nueva sesión del Aula de Liderazgo en la Universidad Francisco de Vitoria junto al expresidente José María Aznar, en una charla conducida por el profesor y periodista Javier Redondo.

"No son tiempos fáciles para la política (...) Todos aquellos que abusan de la mentira lo que quieren es degradar la política. No pensamos que llegáramos a este punto", ha afirmado el alcalde, quien ha defendido que actualmente el Gobierno de Sánchez "ha traspasado todos los límites y aboca a una degradación de al democracia que tenemos que saber revertir".



"A mí, el proyecto político de Sánchez en España me recuerda, en cierta manera, a lo que es el proyecto político que durante tantos años ha habido en Argentina y, por tanto, a una degradación sistemática y continuada en el tiempo de la democracia que no dejara de tener estándares de democracia reconocidos, homologables internacionalmente, pero que, desde el punto de vista del concepto de democracia, realmente no se corresponde con lo que debemos aspirar en España", ha incidido.



Pese a subrayar que a veces cambiar de opinión es "sano", considera que el presidente del Gobierno "miente con la finalidad de perpetuarse en el poder". "Es más necesario que nunca que apostemos por la verdad y la libertad como los dos elementos esenciales que configuran la democracia", ha apostillado.

En la misma línea, Aznar ha defendido que en España se está viviendo una experiencia de "populismo radical" que está fundamentada en "la exclusión del que opina distinto". "Por eso es tan difícil ahora, en España, encontrar espacios de diálogo, si es que se quisiera", ha criticado.



Además, el expresidente 'popular' ha defendido que España no es "un estado fallido", una sensación que hay que "eliminar rapidísimamente".