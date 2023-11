De Andrés, nuevo líder del PP vasco con el respaldo del 97 % de los militantes

El nuevo presidente del PP vasco, Javier de Andrés, elegido para el cargo con el 97,39 % de los votos de los compromisarios inscritos en el XVI Congreso regional, se pone desde hoy al frente de la formación con el reto de ensanchar su electorado y "plantar cara" al resto de partidos que están en la "órbita de Pedro Sánchez".



Con el aval de la dirección del partido y respaldado en su elección en el congreso de Vitoria por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros líderes de la formación como la secretaria general, Cuca Gamarra, De Andrés, que era el único candidato, sustituye en el cargo a Carlos Iturgaiz con la misión inmediata de posicionar a los populares en un papel relevante en la política vasca tras los malos resultados que obtuvieron en los comicios de 2020.



Entonces el PP, que concurrió en coalición con Ciudadanos, fue relegado a la quinta fuerza política en representación parlamentaria, con 60.650 votos, el 6,71 % del total de los sufragios. Lograron 6 de los 75 escaños aunque ahora tienen un parlamentario menos al pasarse al Grupo Mixto uno de los dos los representantes del partido naranja, mientras que el otro se integró en el PP.



Aunque estos resultados no se pueden comparar con elecciones nacionales y municipales, en las últimas citas electorales el PP ha subido en votos. En los comicios municipales del pasado 28 de mayo consiguió casi 85.000 votos (8,36 % del total) y en las generales del 23 de julio más de 131.000 (11,56 %).



Con el respaldo mayoritario que ha obtenido hoy de los afiliados, el ex delegado del Gobierno en el País Vasco, ex diputado general de Álava y actual diputado en el Congreso, escaño que recuperó por Álava en las elecciones generales, De Andrés será el candidato del PP a lehendakari en los comicios vascos que aún no tienen fecha pero que tienen que celebrarse antes del mes de julio.



De Andrés ha designado como número dos a la concejala del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, que sustituye en la Secretaría General a Laura Garrido, y se ha puesto como reto atraer los votos de quienes desconfían del resto de los partidos vascos que están en la "órbita" de Pedro Sánchez.



En presencia de Feijoó y en clave nacional, De Andrés ha denunciado que la Ley de Amnistía acordada por el PSOE con los independentistas catalanes supone la "ruptura" del Estado de Derecho y de la igualdad delos ciudadanos españoles.



Tras agradecer la labor desarrollada por los anteriores presidentes del PP vasco en medio del "embate del terrorismo etarra", el líder de los populares vascos ha hecho una defensa del autogobierno vasco para que en Euskadi "no se ejecute la política económica de Sánchez ni la social de Irene Montero" como ocurre en comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Madrid o Galicia.



Ha criticado el modelo de la izquierda que "quiere cambiarlo todo" y el del nacionalismo que tiene un modelo "idealizado y utópico" y ha asegurado que es el PP el que conoce la Euskadi real muy alejada de esos proyectos. "Ser vasco es una forma de éxito de ser español", ha exclamado.



De Andrés sustituye a Iturgaiz, que fue elegido presidente del PP vasco el 8 de octubre de 2020 pero no en un congreso, sino por la Junta Directiva regional.



Meses antes había dimitido del cargo Alfonso Alonso después de que el entonces líder del partido Pablo Casado le comunicara que no contaba con él para ser el candidato a lehendakari en las elecciones autonómicas al haber perdido la confianza de Génova por las discrepancias que surgieron en torno a la candidatura conjunta con Ciudadanos en las elecciones vascas.