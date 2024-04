Aragonès rechaza los votos de la ultraderechista Orriols para ser investido

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no aceptará "en ningún caso" los votos de la formación de extrema derecha independentista Aliança Catalana, liderada por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, en una hipotética investidura tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.



Así lo ha asegurado de manera tajante, en declaraciones a EFE, el viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, hombre de confianza de Pere Aragonès y responsable de estrategia electoral de ERC.



Las encuestas apuntan a la posible entrada en el Parlament de Sílvia Orriols, pero, aun en el caso de que finalmente obtuviese representación parlamentaria y sus votos fueran decisivos para decantar la investidura, Aragonès no aceptaría su apoyo.



Esquerra Republicana, ha afirmado Sabrià, "ha sido el primer bastión contra el fascismo desde el día de su creación" y "esto no va a cambiar, en ningún caso", ni tan siquiera en el supuesto de que Aliança Catalana dispusiera de la llave de la investidura.



Esta posición se traduce, pues, en "un 'no' rotundo a cualquier tipo de apoyo de Sílvia Orriols en una investidura": "No lo aceptaríamos en ningún caso", ha añadido.



"Con el fascismo nosotros no jugamos", ha afirmado Sabrià, que ha contrapuesto su rotundidad a la actitud que mantuvo en 2019 Ada Colau, que logró ser investida como alcaldesa de Barcelona gracias a los votos del ex primer ministro francés Manuel Valls.



Sabrià también ha recordado que el actual alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, tras las elecciones municipales del año pasado consiguió ser investido merced al apoyo que le prestó in extremis el PP.



"Nosotros no haremos 'un Barcelona'. No lo haremos. Nosotros no haremos lo que hizo Ada Colau o lo que casi ha hecho Jaume Collboni, que es aceptar cualquier cosa a cualquier precio solo para conseguir ser investido", ha recalcado el viceconseller.



Sabrià ha subrayado que "por delante de todo hay unos principios" y ha insistido: "Yo lo digo tanto como lo dijo Colau sobre Valls, con una diferencia, que es que yo estoy diciendo la verdad. Esta frase también la dijo Colau, pero ella mintió y acabó siendo investida con los votos de Valls".



"Nosotros decimos que esto no pasará, y esto no pasará", ha enfatizado Sabrià, que ha señalado que en ERC siempre están "dispuestos a rendir cuentas" por los compromisos adquiridos.



Aviso a JxCat

En un hipotético escenario en el que fuese el candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien tuviese en sus manos la posibilidad de ser investido y necesitase el apoyo de la ultraderechista Sílvia Orriols, ha indicado que "sería bueno" para Junts lanzar el mismo mensaje de rechazo a los votos de esta formación de extrema derecha.



"Las cosas de Junts las debe decir Junts, no puedo contestar por Convergència, que hagan lo que crean. Pero a mí me parecería muy mala noticia para el país" que Puigdemont aceptase los votos de Aliança Catalana para llegar a la presidencia, ha apuntado.