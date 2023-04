Belarra: "Hay que cerrar lo antes posible un acuerdo de unidad con Sumar"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este martes que hay que cerrar "lo antes posible" un acuerdo de unidad con Sumar para poder reeditar el Gobierno de coalición y liderarlo en la próxima legislatura, por delante del PSOE.



"Creo que aún es posible", ha afirmado Belarra en una entrevista en RNE, en la que ha descartado la salida del Ejecutivo de las ministras de Podemos, si finalmente no hubiera un acuerdo con la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz.



La dirigente de Podemos ha expresado su preocupación por que Díaz "no esté claramente comprometida con la unidad" y no considere un fracaso acudir por separado a las elecciones y ha advertido de que los proyectos "personalistas" no responden bien a las demandas de los ciudadanos, porque se "desconectan" de las bases.



Una actitud que ha atribuido a que el PSOE no quiere un socio "incómodo" como los morados a su izquierda y a que hay medios afines a los socialistas que le dicen que "puede tirar sola, que no le hace falta Podemos".



"Podemos ya ha dicho que quiere que su candidata a las elecciones generales sea Yolanda Díaz, ahora es Yolanda Díaz quien tienen que aclarar si quiere ser la candidata de la unidad (...). Ese balón está en su tejado", ha incidido.



Pero lo más preocupante para la también ministra de Derechos Sociales es que, dentro de su propio espacio político, haya quienes quieren que Podemos desempeñe un "rol secundario" con respecto a la actual legislatura o incluso "desaparecer", porque "el problema es que existimos".



En su opinión, el papel de Podemos solo se puede dirimir en unas primarias abiertas, ya que, de esta forma, se decidiría cuál sería el mejor equipo para la tarea que tienen por delante y que debe ser "intentar ser el socio mayoritario del Gobierno".



"Yo no me conformo solo con revalidar el Gobierno de coalición, me parece que es importante aspirar a ser la primera fuerza", ha dicho Belarra, que ha insistido en que el acuerdo con Sumar es fundamental para logar esa aspiración y en que ve "imprescindible" que en el equipo esté Yolanda Díaz y también la ministra de Igualdad, Irene Montero.



La titular de Derechos Sociales ha reivindicado la labor dentro del Ejecutivo de Podemos al afirmar que ha sido el partido que "más se ha debido al acuerdo programático" y "quien más ha armado la mayoría cuidando a los socios" de la investidura.



Preguntada por el apoyo implícito de Díaz a Más Madrid o Compromís, ha incidido en que le gustaría que la líder de Sumar hiciera campaña por los candidatos de Unidas Podemos, que es "el espacio por el que ella se presentó a las elecciones".



"Me parecen muy bien los halagos (...), pero sí me habría gustado que utilizara esa influencia para pedirle a Compromí y a Más Madrid que hubiera unidad para las elecciones municipales y autonómicas", ha advertido.



Sobre los asuntos pendientes de la legislatura, ha apuntado la ley de vivienda, ante la que el PSOE está en una "actitud un pelín indolente" y "muy electoral, y la "democratización" de RTVE.